De duurste straat om een winkel te hebben ligt in Hongkong, Antwerpse Meir blijft duurste winkelstraat van België

Causeway Bay in Hongkong is wat huur betreft Upper 5th Avenue in New York gepasseerd als duurste winkelstraat of -plek ter wereld. Op plaats drie staat New Bond Street in Londen, op vier de Champs Élysées in Parijs, en op vijf de Via Montenapoleone in Milaan. De Meir in Antwerpen is ook dit jaar de duurste locatie in België om winkelruimte te huren. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van vastgoedspecialist Cushman & Wakefield.

Winkeliers die in zo'n straat willen zitten, moeten diep in de buidel tasten. In het winkelgebied in Hongkong bedraagt de jaarlijkse huur per vierkante meter omgerekend meer dan 24.600 euro. Aan Upper 5th Avenue, waar de huur in euro's dit jaar beduidend lager ligt dan vorig jaar, moet ruim 20.700 euro afgetikt worden.



In Europa spant New Bond Street in Londen de kroon. Daar bedraagt de huur ruim 16.000 euro per vierkante meter per jaar, oftewel een paar duizend euro meer dan aan de Parijse Champs-Élysées of Via Montenapoleone in Milaan wordt gevraagd.

Meir

In ons land deelden twee jaar geleden de Meir en de Brusselse Nieuwstraat nog samen de koppositie, sinds vorig jaar staat de Antwerpse winkelstraat alleen op het hoogste schavotje. Volgens de studie moest dit jaar in juni op de Meir gemiddeld 2.000 euro per vierkante meter per jaar betaald worden. Een jaar eerder was dat nog 1.950 euro. De gemiddelde huurprijs in de Nieuwstraat in Brussel bleef stabiel op 1.850 euro per vierkante meter per jaar, in de Louizalaan gaat het ook nog steeds om 1.800 euro.

Andere dure winkelstraten in België zijn de Veldstraat in Gent (1.325 euro per vierkante meter per jaar), de Hoogstraat in Hasselt (1.150 euro), de Steenstraat in Brugge (1.050 euro) en Vinâve d’Ille in Luik (1.000 euro). De huurprijzen zijn daar telkens afgenomen tegenover juni 2017.