De Croo wil pensioen optrekken via verplichte groepsverzekering SPS

30 maart 2019

08u07

Bron: Belga 1 Geld Minister van Financiën en Open Vld-vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) wil de groepsverzekering voor werknemers verplichten om het pensioen op te trekken naar ongeveer 1.500 euro per maand. Dat zegt hij in een interview met Het Nieuwsblad.

Ongeveer een derde van de werknemers in ons land heeft momenteel geen groepsverzekering of tweede pensioenpijler. Open Vld wil daar verandering in brengen, kondigt vicepremier Alexander De Croo aan in Het Nieuwsblad. "We moeten een pad uitzetten en dat op termijn voor iedereen verplichten", zegt hij. "Zo hebben we een goede mix tussen het wettelijke systeem en het aanvullend pensioen.”

Om het pensioen van werknemers die een volledige carrière achter de rug hebben op te trekken naar ongeveer 1.500 euro per maand, moeten de bijdragen voor de tweede pensioenpijler ook nog verhoogd worden, vindt De Croo. "Meer en meer mensen hebben een groepsverzekering, maar de bijdragen zijn te klein, vaak maar 0,5 procent. En velen zullen op het einde van hun carrière vaststellen dat ze ocharme ­enkele duizenden euro's krijgen. Daar raak je niet ver mee. Het moet minstens 3 procent zijn", zegt de Open Vld-vicepremier. "En als de werkgever dat betaalt, kom je samen met je wettelijk pensioen en je pensioensparen aan een bedrag van 1.500 euro per maand als je heel je leven hebt gewerkt.”

Volgend weekend organiseert de Open Vld een congres in Brussel over sociaal-economische thema's.