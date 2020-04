De Croo wil btw op mondmaskers en handgels snel verlagen tot 6 procent ADN

30 april 2020

15u02

Bron: Belga 0 Geld Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) reageert positief op de vraag van PS en sp.a om de btw voor mondmaskers en handgels uiterlijk tegen maandag naar 6% te brengen, net zoals dat bijvoorbeeld voor farmaceutische producten of medische hulpmiddelen vandaag al het geval is.

PS en sp.a hebben een voorstel op tafel gelegd om de btw op beschermingsmateriaal zoals mondmaskers en handgels te verlagen. De Kamercommissie Financiën kwam echter nog niet toe aan de bespreking van het voorstel.

Mondmaskers zullen een belangrijke rol spelen in de exitstrategie, waarvan de eerste fase maandag begint. "We moeten vermijden dat we nog verder kostbare tijd verliezen", zegt minister De Croo. De snelste manier om de btw te verlagen is via een Koninklijk Besluit. Bedoeling is volgens De Croo dat de btw-verlaging tot eind dit jaar zou lopen.

