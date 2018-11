De Croo waarschuwt bonden en directie bpost "zaken niet op de spits te drijven” Chauffeurs bpost getuigen: “Werkdruk is onhoudbaar. Alles moet sneller, maar even goed gebeuren” Kurt Wattez Tanita De Mey HA TT

08 november 2018

13u30

Bron: Belga, VTM NIEUWS 21 Geld Bij bpost hebben de posttransporten gisteren om 22 uur het werk neergelegd. Het gaat om de tweede actie van het bedrijf tijdens een vijfdaagse staking. Gisteren werd in de sorteercentra al actiegevoerd. Morgen staken de postbodes. De acties hebben een impact op de post- en pakjesbedeling. “De werkdruk is onhoudbaar geworden”, getuigen stakende chauffeurs aan VTM NIEUWS. Bevoegd minister Alexander De Croo (Open Vld) vraagt de bonden en directie ondertussen de “zaken niet op de spits te drijven”. Door het sociaal conflict bij het bedrijf hebben de voorbije dagen grote pakjesklanten andere oorden opgezocht.

Onder anderen Martine Bernaerts en Veerle Achten laten vandaag hun vrachtwagen aan de kant staan. Ze hebben het de afgelopen jaren zien veranderen bij bpost. De werkdruk gaat omhoog, alles moet sneller, tot op het randje, maar het moet wel even goed gedaan zijn, zeggen ze.



Elke levering is tot op de seconde getimed, en pauzes tijdens hun vrachtwagenritten kunnen ze amper nemen. “Er is te weinig volk voor te veel werk”, getuigen de chauffeurs.

Waarom wordt er gestaakt?

Niet alleen de werkdruk zit het personeel van bpost hoog, ze maken zich ook zorgen over besparingen.



Na de staking in de sorteercentra en de posttransporten zijn de bonden nog van plan te staken bij de postbodes (9 november), aan de loketten, bij de administratie en de callcentra (12 november) en bij de pakjesverwerking (13 november).



De vakbonden en directie onderhandelen vandaag verder. Over de plaats en het uur van dat overleg wordt niet gecommuniceerd. Rond de middag zat minister De Croo al met beide partijen samen. Hij vindt het een goede zaak dat er opnieuw wordt gepraat en wil dat het overleg snel tot tastbare resultaten leidt.

De minister heeft geluisterd naar de zorgen van de bonden en duidelijk gemaakt dat de directie zo snel mogelijk actie moet ondernemen om de werkdruk haalbaar te houden en het chronisch personeelstekort op te lossen. “Er is op de vloer een probleem en dit moet zo snel mogelijk aangepakt worden. Dit moet een absolute topprioriteit zijn”, vindt De Croo.

Maar hij heeft beide partijen gewaarschuwd het conflict niet verder te laten escaleren. Daarbij speelt het vertrek van een aantal grote pakjesklanten een rol. Zo hebben Torfs en Coolblue al aangekondigd tijdelijk een beroep te doen op PostNL, terwijl Krefel is overgestapt naar DPD. De Croo benadrukt dat bpost moet groeien in het pakjessegment, wil het een sterk en succesvol postbedrijf zijn. “Dat is de levenslijn van bpost. Dit in gevaar brengen is het bedrijf in gevaar brengen”, besluit de minister.

Dit betekent de poststaking voor u:

Krijgt u deze week nog brieven?

Tot en met morgen moet u rekening houden met zware hinder bij de postbedeling. Een brief die gisteren gebust werd, komt in het allerbeste geval maandag toe. De postbodes staken morgen pas, maar aangezien de sorteercentra gisteren het werk neerlegden en de posttransporten vandaag actievoeren, valt er weinig te verdelen.

De staking heeft ook gevolgen voor de uitvaartsector, want heel wat rouwbrieven geraken niet op tijd in de bus. “Een staking van vijf dagen is voor ons als sector zeker nefast, maar meer nog voor de families die ermee te maken krijgen”, zegt Bruno Quirynen, voorzitter van de Uitvaartunie De sector zegt zich te beraden over rouwcommunicatie op een andere manier.

Wat met pakjes?

“Een aantal pakjesafdelingen is geïntegreerd in de sorteercentra en heeft eenzelfde ingang. Als daar gisteren een piket stond, is het weinig waarschijnlijk dat de pakjes erdoor zijn geraakt”, aldus de bonden. Dat betekent dat uw bestelling van Coolblue of Zalando - beide bedrijven werken in ons land exclusief met bpost - wellicht later geleverd wordt. Schoenenketen Torfs zal wel op tijd kunnen bezorgen: zij schakelt tijdens de staking tijdelijk PostNL in.

En wordt uw krant bezorgd?

Voor de bedeling van kranten en tijdschriften wordt vandaag geen hinder verwacht. “En wij hebben er ook baat bij dat de kranten bezorgd worden, want wij zullen erin staan”, knipoogt een vakbondsman. Enkel morgen - als de postbodes staken - blijft u mogelijk op uw honger zitten. Zaterdagochtend valt uw weekendkrant wel weer gewoon in de bus.

Wie als abonnee geen krant ontvangt, kan zijn abonnement met één exemplaar verlengen via deze link of de digitale krant downloaden op onze website of via de app.