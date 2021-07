De coronacrisis heeft zwaar ingehakt op het landbouwbedrijf van Ann (46): “Al ons spaargeld is weg. Gelukkig was er nog onze glamping”

Diksmuide Zo ziet ‘champing’ eruit: “Kamperen met de zegen van de heer”

15 juli In het Diksmuidse dorp Kaaskerke kun je vanaf dit weekend kamperen in een kerk, uniek in Vlaanderen. Niet in schamele tentjes op een veldbed, maar in luxueuze slaaphutten met een comfortabel bed. De Oost-Vlaamse initiatiefnemers Wouter Dernau (56) en Sven Mouton (45) mikken op een belevingsvol verblijf in een echte kerk. Zelfs de biecht- en preekstoel staan er nog. Zo ziet ‘champing’, zoals kamperen in een kerk heet, eruit. Kijk met ons mee hoe dat eruit ziet.