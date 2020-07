De centen achter Sergio: sterrenchef dankt imperium aan rijke ondernemers

Geld Geen vakantie voor Sergio Herman (50). Nadat hij vlak voor de lockdown nog een Frites Atelier in Brussel geopend had, is hij met het nieuwe Le Pristine in Antwerpen intussen al aan zijn achtste eetconcept toe. Terwijl het coronavirus de horeca nog altijd angstzweet bezorgt, blijft de sterrenchef rustig uitbreiden. Hoe doet hij dat toch? Simpel: met de centen van anderen. Achter Sergio's imperium gaan enkele opvallende ondernemers schuil.

Wie de sterrenchef ietwat kent, wist wel beter toen hij in 2013 bij de sluiting van zijn driesterrenzaak Oud Sluis verkondigde "het voortaan wat rustiger aan te doen". Maar dat het zo'n sneltreinvaart zou lopen, hadden weinigen verwacht. Tel even mee: Pure C, AIRrepublic, AIRcafé en Blueness in het Zeeuwse Cadzand, The Jane, Upper Room Bar en nu dus ook Le Pristine in Antwerpen. Samen alweer goed voor vijf Michelinsterren. En dan vergeten we haast nog de vier vestigingen van zijn luxefrituurketen Frites Atelier.

Ook al weten we intussen dat Sergio Herman als kind in een pot met culinaire toverdrank is gevallen, toch kan je je afvragen hoe hij dit - zeker in de huidige onzekere tijden - financieel weet klaar te spelen. Telkens weer de mooiste panden op de beste locaties en met de duurste interieurs... Het antwoord: achter zijn imperium schuilt een schare aan rijke ondernemers. Op The Jane na zijn zij de échte eigenaars van de zaak.

Met Oud Sluis zat hij jaren ‘gevangen’ in één zaak. Nu laat hij zich inhuren om van a tot z een nieuw restaurant uit te werken. Dat past hem beter Goede kennis

"Wat zeker voor buitenlandse sterrenzaken al langer de normaalste zaak ter wereld is", weet een insider. "Zelfs in België is dit niet zo heel nieuw. Zo is Wouter Vandenhaute al jaren eigenaar van het Leuvense Couvert Couvert, goed voor één Michelinster. Terwijl Marc Coucke dan weer van een ster droomt en daarom Wout Bru naar zijn Le Sanglier des Ardennes in Durbuy haalde. Meestal gaat het die ondernemers niet om het restaurant op zich, maar dient die investering een hoger doel. Zo wilde Vandenhaute een discrete plek om zakendeals te sluiten en hoopt Coucke met zijn toekomstig sterrenrestaurant de aantrekkingskracht van 'zijn' Durbuy verder te vergroten. Voor ondernemers is zo'n restaurant dus veeleer een hefboom."

Buzz gegarandeerd

Bij Herman speelt ook wat anders mee. "Zeker op creatief vlak is hij een rusteloze ziel", weet een goede kennis. "Sergio is al lang niet meer geïnteresseerd in gastronomie alleen, maar ook in mode, architectuur, kunst, noem maar op. Hij heeft daarrond voortdurend nieuwe ideeën die hij ook graag uitgewerkt wil zien. En dat lukt natuurlijk veel moeilijker als je jarenlang 'gevangenzit' in één zaak, zoals destijds met Oud Sluis. Zijn huidige werkwijze past hem beter: hij laat zich door een ondernemer als 'culinair consulent' inhuren om van a tot z een nieuw restaurant uit te werken. Een win-winsituatie. Want zelf loopt Sergio geen financieel risico, terwijl de ondernemer van voldoende buzz en succes gegarandeerd lijkt."

Sergio blijft inderdaad nog altijd een zodanig kwaliteitslabel dat een nieuw restaurant 'op zijn naam' automatisch pakken volk lokt. Met het nieuwe Le Pristine als zoveelste voorbeeld. De zaak in het midden van de Antwerpse modewijk is al tot eind september volledig volgeboekt. Terwijl iedereen intussen toch wel zal beseffen dat Sergio daar zelf niet in de potten roert. "Maar ook dat pakt hij steevast op dezelfde manier aan", aldus de kennis. "Hij geeft zijn vertrouwen aan een lid uit zijn vroegere keukenbrigade in wie hij 100% gelooft én promoveert die meteen tot hoofdchef van die nieuwe zaak. Vaak pakt dat ook goed uit: zie Syrco Bakker en Nick Bril, allebei ooit souschef in Oud Sluis, maar intussen beiden ook goed voor twee sterren, met respectievelijk Pure C en The Jane."

Deuren gesloten

Toch is het ook niet al goud wat blinkt in Sergio-land. Zo lijkt de groei van Frites Atelier stevig te haperen. Waar in 2016 bij de opening van de eerste luxefrituur in Den Haag meteen hyperambitieus over 100 vestigingen werd gesproken, staat de teller vandaag nog altijd maar op 4: naast Den Haag kan je ook een luxueus frietje gaan eten in Antwerpen, Brussel en Gent. Terwijl eerdere vestigingen in Amsterdam, Arnhem en Utrecht intussen in alle stilte de deuren sloten. Al blijft het volgens Hermans entourage nog altijd de bedoeling om volgend jaar sexy frietjes te gaan bakken "in zes nieuwe landen".

Enkel The Jane is écht van hem

The Jane (Antwerpen): gastronomisch restaurant, 2 Michelinsterren

Upper Room Bar (Antwerpen): luxueuze eetbar boven The Jane

En Sergio zelf? Die bezit toch ook nog een stuk(je) van zijn eigen imperium. Zijn vennoot chef Nick Bril en hij zijn elk goed voor 50% van de aandelen in The Jane en Upper Room Bar. Daarbij gaat het om alle mogelijke activa, op de 'stenen' na. Het restaurantgebouw van The Jane, de kapel van het voormalig militair hospitaal, werd namelijk in 2018 door Sergio's eigen holding verkocht aan het Nederlandse vastgoedfonds Focus Real Estate, om het op zijn beurt voortaan te huren. Onder meer hierdoor kon hij zichzelf vorig jaar een dividend van 412.000 euro uitkeren.

Mode-ondernemers Gregory (43), Luc (68) en Miguel (46) Dheedene

Le Pristine (Antwerpen), luxerestaurant dat Zeeuwse ingrediënten Italiaanse touch geeft

Om trouwste klanten culinair te verwennen

Niet toevallig ligt Sergio's nieuwste, Le Pristine, vlak naast de Antwerpse kledingtempel Verso. Beide delen dezelfde eigenaars: vader en zonen Dheedene, de machtigste modefamilie van de Benelux.

Iedereen in de Italiaanse modewereld kent Luc Dheedene. Als boekhouder in een bedrijfje van breiwol waagde hij in de jaren 70 een gigantische gok door met zijn autootje naar Italië te tuffen, daar eigenhandig aan te kloppen bij de modeontwerpers die hij in de Vogue had gezien en te vragen of hij hun collecties in België mocht verdelen.

Zoveel bluf loonde. Dheedene lanceerde onder meer Dolce & Gabbana en Moschino in de Lage Landen en maakte van zijn Fashion Club 70 de grootste en machtigste modeleverancier van de Benelux. Ruim duizend luxewinkels worden van zeventig befaamde Italiaanse en Amerikaanse modelabels voorzien, goed voor een jaarlijkse omzet van zo'n 130 miljoen euro.

Totaalplaatje

Met de opening van Verso in 1992 begon Dheedene de luxemerken ook zelf te verkopen. Vandaag huist die Antwerpse kledingtempel in een imposant pand waar vroeger de Deutsche Bank zetelde. Toen het al even indrukwekkende pand ernaast recent te koop werd aangeboden, aarzelden stamvader Luc en zijn zonen Gregory en Miguel - die ook al twee decennia in het modebedrijf meedraaien - geen seconde. Ze zagen het totaalplaatje meteen voor zich: de beleving van hun trouwste klanten verhogen door hen na enkele uren winkelplezier ook nog wat gastronomisch genot te bezorgen. Een telefoontje naar Sergio Herman deed de rest.

Familiegeheim

De familie en de sterrenchef kennen mekaar goed: valt er ten huize van Dheedene of bij Fashion Club 70 iets te vieren, dan wordt steevast het telefoonnummer van The Jane ingetoetst. Al zal dat vaste feestadres nu dus ingeruild worden voor Le Pristine, waar het wellicht niet lang wachten wordt op een Michelinster. Hoeveel het prijskaartje van Sergio's nieuwste telg bedraagt, blijft een goedbewaard familiegeheim. Al hoeven de Dheedenes zelf niet op een euro te kijken, met ook eigendommen in Milaan en op Ibiza én een vaste stek in de ranglijst van de Rijkste Belgen. Nog dit: vooral oudste zoon Miguel doet wellicht ook bij het grote publiek een belletje rinkelen. Hij had dan ook tien jaar lang een relatie met ex-Miss België Tanja Dexters. Samen hebben ze een dochter, Valentina.

Miljonair Laurentius Hompes (60): 7,5 miljoen? Voor deze man is dat zakgeld

Frites Atelier (Den Haag, Antwerpen, Brussel en Gent): luxefrituurketen

Ongetwijfeld de rijkste ondernemer in het rijtje is Laurentius Hompes, die een deel(tje) van zijn fortuin in de luxefrituurketen Frites Atelier stopte. 'Miljonair Laurent biedt Estelle haar eigen liefdeseiland!' De Nederlandse roddelpers kwam vorige zomer inkt tekort om de nieuwe liefde van Estelle Cruijff (41) voor te stellen. Estelle wie? Het nichtje van Johan en de ex-echtgenote van voormalig voetbalvedette Ruud Gullit is bij ons vrijwel onbekend, maar over de grens een fulltime glamourvrouw. Een nieuwe vlam in haar leven is bij onze noorderburen altijd groot nieuws en sinds een jaar is dat dus Laurentius - Laurens voor de vrienden - Hompes.

Scotch & Soda

Met een persoonlijk vermogen van 93 miljoen euro prijkt hij al jaren in de Quote 500, de lijst met rijkste Nederlanders. Als oprichter van modemerk Scotch & Soda cashte Hompes in 2000 al een eerste keer toen hij zijn bedrijf doorverkocht, maar nog minderheidsaandeelhouder bleef. De grootste jackpot volgde in 2011, toen een Amerikaanse investeringsmaatschappij 350 miljoen euro op tafel legde om het merk helemaal over te nemen.

Sindsdien brengt Hompes zijn dagen vooral rentenierend op Ibiza door en stopt hij vanuit zijn holding Sodium interessante projecten geregeld wat centen toe. Waaronder sinds 2016 dus ook Frites Atelier, de eerste frituur ter wereld met een marmeren interieur waar je ook 'een kleintje met truffelsaus' kan bestellen.

Uiterst discreet

Naar verluidt pompte Hompes al minstens 7,5 miljoen euro in de keten. Alleen al de opening van één vestiging zou een half miljoen euro vereisen. Wat voor de uiterst discrete zakenman - hij geeft nooit interviews en schuwt fotografen - slechts zakgeld is. Want dat zogeheten liefdeseiland? Daarmee doelen de Nederlandse roddelbladen op Hompes' imposante eigendom in het Nederlandse Loosdrecht. Midden in de lokale waterplassen bezit hij daar een eiland met enkele villa's en een privéstrand.

Hotelondernemers Bart (49) en Anne (41) Gorthmanns: “Perfect hulpmiddel om meer gasten in ons hotel te krijgen”

Pure C (Cadzand): gastronomisch restaurant, 2 Michelinsterren

Blueness (Cadzand): Japanse eetbar met een Zeeuwse touch

AIRrepublic (Cadzand): luxebrasserie, 1 Michelinster

AIRcafé (Cadzand): eetbar voor een snelle hap

Met vier zaken ligt het epicentrum van Sergio's imperium in het Zeeuws-Vlaamse Cadzand. Stuk voor stuk gefinancierd door de hotelfamilie Gorthmanns.

Zoals Sergio zelf kind is van Sluis, zijn Anne en broer Bart Gorthmanns eeuwig thuis in buurgemeente Cadzand, waar ze samen Het Strandhotel leiden: "Al sinds 1935 is dit hotel in handen van onze familie. Wij zijn de derde generatie die het uitbaat", vertelt Bart ons in net datzelfde sappige Zeeuwse taaltje als de sterrenchef. "Sergio en ik kennen elkaar al van jongs af. Onze jeugdliefjes waren goeie vriendinnen." Al startte de professionele samenwerking pas in 2010, met de opening van Pure C in het hotel. "Voordien was Cadzand eigenlijk culinair braakland. Om meer mensen naar onze badplaats te lokken, leek een 'beter' restaurant dus wel handig. Al in 2006 heb ik Sergio een eerste keer gevraagd, maar toen weigerde hij omdat hij het nog veel te druk had met Oud Sluis. Een jaar later trok ik opnieuw mijn stoute schoenen aan en toen stemde hij gelukkig wel in. Met in 2010 dus de uiteindelijke opening van Pure C.”

Tien jaar later is Cadzand hipper dan ooit. Net als Het Strandhotel zelf, dat recent een make-over van 15 miljoen euro kreeg en intussen met het Japans geïnspireerde Blueness een tweede eetzaak 'by Sergio' herbergt. Terwijl op wandelafstand in de jachthaven met AIRrepublic en AIRcafé nog eens twee andere zaken van zijn hand wachten. "Maar daar gaan we het voorlopig bij houden", grijnst Bart. "Intussen lijkt ons belangrijkste doel - van Cadzand een culinaire hotspot maken - toch wel bereikt." De hotelfamilie verbergt niet dat dit stevige investeringen vergde. "Maar op lange termijn had ons hotel dit écht nodig. Alleen al in Cadzand zijn er zoveel andere mooie hotels met een nóg beter uitzicht of een wellness van duizend vierkante meter. Om ons blijvend te kunnen onderscheiden, hebben wij beslist alles op het culinaire te gooien. Niet om met de restaurants zelf grote winsten te maken - zeker bij sterrenzaken is dat allesbehalve evident - maar wel als 'facilitator', als hulpmiddel om meer gasten in ons hotel te krijgen."

Als het van ons afhangt, dan is dit een samenwerking voor altijd. Van in het prille begin is alles altijd vlot verlopen. Ook omdat wij beseffen dat hotelier en restaurateur twee totaal verschillende beroepen zijn en Sergio en zijn team daarom eigenlijk altijd carte blanche hebben gegeven Bart en Anne Gorthmanns

Broodje kaas

En dat plan bleek aardig te lukken, althans vóór de coronacrisis losbarstte. "Tot de lockdown bestond zeker 80% van ons cliënteel uit Vlamingen. Jullie zijn dan ook echte bourgondiërs, hè. Sinds de heropening komen er opvallend meer Duitsers en Nederlanders, maar die moeten nog wat wennen aan dat culinaire. Zij zijn toch meer een broodje-kaas-over-de-middag gewoon." Al hebben de Gorthmanns zich hun samenwerking met Sergio nog geen seconde beklaagd: "Als het van ons afhangt, dan is dit een samenwerking voor altijd. Van in het prille begin is alles altijd vlot verlopen. Ook omdat wij beseffen dat hotelier en restaurateur twee totaal verschillende beroepen zijn en Sergio en zijn team daarom eigenlijk altijd carte blanche hebben gegeven - tot het kiezen van tafellinnen, bestek, kunst en design toe. Uiteraard binnen een vastgelegd prijskaartje, zodat de restaurantprijzen mooi passen binnen de hotelarrangementen, én met geregelde overlegmomenten, maar zonder al te veel bemoeienissen van onze kant. Terwijl wij hun administratie en personeelszaken verzorgen, mogen zij hun talenten volledig uitspelen."

Dat het ook sterren zou regenen, had de hotelfamilie nooit durven te dromen. "Toen we met Pure C van start gingen, hadden we een echt een laagdrempelige bistro in gedachten. Ik denk dat ons eerste menuutje zelfs maar 32,5 euro kostte, geloof het of niet (lacht)." Intussen pronkt de zaak met twee Michelinsterren, net zoals ook luxebrasserie AIRrepublic recent een ster kreeg opgeplakt. Met dank aan Sergio's intussen legendarische perfectionisme: "Hij heeft hier heel sterke rechterhanden neergezet, maar duikt ook zélf nog altijd ontzettend vaak op. Hij komt voortdurend controleren of alles naar zijn wens verloopt, en eigenlijk hebben wij niet liever."

