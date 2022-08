De boekentas - en alles erin - wordt 5 tot 10% duurder: “Voor schriftjes betaal je gemiddeld 20% meer dan vorig jaar”

Wie weinig verdient, kan geen huis meer kopen

Van de gezinnen met een bescheiden inkomen slaagt nog maar 37% erin om een eigen huis te kopen. In 2003 kon nog 56% dat, leert een studie van de Nationale Bank op basis van gegevens van Eurostat. Eigenaar kunnen worden, is nochtans belangrijk. In ons land bestaat het grootste deel van het vermogen van gezinnen immers uit onroerend goed. Het is er ook de belangrijkste groeimotor van.

28 juli