“De beste koop voor je brein is niet altijd de meest voordelige”: het lelijke eendje en andere trucs die ons misleiden in de supermarkt

De stijgende prijzen laten zich goed voelen in onze winkelkar, en heel wat mensen zoeken manieren om te besparen. Maar wist je dat je je dikwijls onbewust laat misleiden in de supermarkt? Waarom kies je soms voor het (te) dure product en ben je daar toch blij mee? “Als je de keuze hebt uit drie opties, dan moeten je alarmbellen afgaan.” Gedragseconoom Mathias Celis neemt je mee in de wereld van decoy en nudging, oftewel lokaas en zachte duwtjes in de goede (of foute?) richting.