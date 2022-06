De 5 beste smartphones onder 300 euro: “Dit model is nog sneller dan de meeste luxetoestellen van vorig jaar”

TweakersDe Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond is de duurste smartphone ter wereld. Voor de speciale editie betaal je – hou je vast – 43,7 miljoen (!) euro. Daar zit het bijhorend 24-karaats goud voor heel wat tussen. Wij gooien het over een iets betaalbaardere boeg. Donovan Kerssenberg, smartphone-expert bij technologiesite Tweakers , selecteert de beste 5 smartphones onder 300 euro.

1. Xiaomi POCO F3 – vanaf 290 euro

“De POCO F3 volgt dezelfde lijn als alle andere POCO-toestellen: betere specificaties dan je voor mogelijk had gehouden voor het aankoopbedrag. De Snapdragon 870-soc maakt hem nog sneller dan de meeste luxetoestellen van vorig jaar, en ruimschoots sneller dan alle andere smartphones in dit segment. Zo heeft de F3 een mooi 120Hz-oledscherm met betere kleurweergave, hdr-ondersteuning en een zeer hoge piekhelderheid. De accuduur is gemiddeld tot goed en het opladen gaat erg snel. Fijn zijn extra’s als een IP53-waterdichtheidsclassificatie en 5G, maar helaas ontbreekt er ook iets: een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Die hebben andere middenklassers vaak wel nog. Op cameragebied heeft de POCO F3 geen bovengemiddelde specificaties, dus verwacht niet de geweldigste foto’s bij een toestel voor dit bedrag.”

Volledig scherm Poco F3 5G (6GB intern, 128GB opslag) Blauw. © Tweakers.net

2. Samsung Galaxy M22 – vanaf 214 euro

“Deze smartphone mag dan niet zo krachtig zijn, je krijgt wel veel waar voor je geld. Het toestel maakt namelijk mooie foto’s. Daarnaast gaat de accu zeer lang mee. De lange softwareondersteuning van Samsung zorgt er ook nog eens voor dat dit toestel lang kan meegaan. De resolutie van het scherm is niet de hoogste, maar het is wel een 90Hz-oledscherm, met alle voordelen die dat met zich meebrengt voor de beeldkwaliteit.”

Volledig scherm Samsung Galaxy M22 Blauw. © Tweakers.net

3. OPPO A74 – vanaf 171,18 euro

“Zoek je een mid-range toestel met veel functies? Dan is de OPPO A74 een zeer goede kandidaat. De Qualcomm Snapdragon 480 mag dan niet de snelste zijn, toch voelt het toestel niet traag aan. Dat komt onder andere door het 90Hz IPS lcd-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels. Het beeld is helder en de contrastweergave is goed. Daarnaast is het toestel uitgerust met een koptelefoonaansluiting en een gedeelde micro sd-kaartlezer. Met 6GB RAM-geheugen en 128GB opslag weet de A74 je net wat meer dan gemiddeld te geven. Een andere mooie bijkomstigheid is de accuduur. Deze smartphone scoort bovengemiddeld en is daarom een fijn apparaat voor mediaconsumptie. De smartphone werd geleverd met Android 11 en heeft inmiddels een update ontvangen naar versie 12.”

Volledig scherm OPPO A74 4G. 6GB ram, 128GB opslag Zwart. © Tweakers.net

4. Motorola Moto G71 – vanaf 239,99 euro

“De Motorola G71 is voorzien van een hoop extra’s. Deze smartphone zou je kunnen zien als een directe concurrent van de OPPO A74. Maker Lenovo heeft alleen andere keuzes gemaakt. Zo heeft de G71 een veel snellere processor: de Snapdragon 695. Daarnaast is deze smartphone uitgerust met een Amoled-scherm met een refresh rate van 60Hz en een resolutie van 2400 x 1080. Ook dit exemplaar is voorzien van een koptelefoonaansluiting en een gedeelde micro sd-kaartlezer. Een leuke extra is ondersteuning voor FM-radio. De accu van dit toestel is met 5000 mAh even groot als de A74, maar het toestel houdt het in sommige situaties iets langer vol.”

Volledig scherm Motorola Moto G71 Groen. © Tweakers.net

5. Xiaomi Redmi Note 11 Pro – vanaf 283,06 euro

“Xiaomi weet met de Note-serie altijd hoge ogen te gooien en dat geldt ook weer voor de Redmi Note 11-toestellen. Vooral de Note 11 Pro vinkt een hoop hokjes aan. Het toestel is uitgerust met de krachtige Snapdragon 695 en een 120Hz Super Amoled-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels. Het scherm is daarnaast beschermd met Gorilla Glass 5. De kleurweergave van het scherm is bovendien uitzonderlijk goed, beter zelfs dan een hoop high-end toestellen. De accuduur is gemiddeld, net als de oplaadtijd. Het zijn vooral de extra’s die deze smartphone aantrekkelijk maken. De koptelefoonaansluiting, infraroodpoort, gedeelde geheugenkaartlezer, NFC-poort, vingerafdruklezer en 67 Watt-snellader maken deze smartphone zeer compleet. Ook dit is duidelijk een toestel dat je veel waar voor je geld geeft.”

Volledig scherm Redmi Note 11 Pro 5G, 6GB ram, 128GB opslag Grijs. © Tweakers.net

