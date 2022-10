“De 4 voltijdse maanden per kind waar je recht op hebt, kan je ook per week opnemen”: wat kan je doen als de kinderopvang plots sluit?

Amazon dient eerste strafrech­te­lij­ke klacht in Europa in tegen valse recensies

De Amerikaanse internetwinkel Amazon heeft in Europa een eerste strafrechtelijke klacht ingediend tegen valse recensies. Amazon heeft een strafklacht ingediend in Italië en een rechtszaak opgestart in Spanje in zijn strijd tegen bedrijven die valse recensies aanbieden. In de Verenigde Staten heeft Amazon recentelijk nog eens tien nieuwe rechtszaken opgestart.

