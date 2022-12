“De 10.000 euro die ik in een beleggingsfonds stak, is nog maar 9.000 euro waard”: trendwatcher Jeroen Verdick (32) neemt zijn geldzaken onder de loep

Europese gasprijs naar hoogste niveau in zes weken uit vrees voor kouder weer

De Europese gasprijs is dinsdag op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs gesloten op het hoogste niveau in zes weken. De stijging werd vooral veroorzaakt door de voorspelling van kouder weer in delen van het noorden van Europa, waardoor de vraag toeneemt omdat de verwarming hoger gezet zal worden. Eerder zorgde mild weer juist voor druk op de gasprijs.

29 november