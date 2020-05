Datingsite Twoo krijgt boete van 50.000 euro na schending van privacyregels JOBR

22 mei 2020

17u13

Bron: Belga 0 Geld Twoo, een onlineplatform om nieuwe mensen te ontmoeten, moet 50.000 euro ophoesten voor het schenden van de privacyregels. De Geschillenkamer van de Gegevensberschermingsautoriteit (GBA) legde die boete op omdat het in Gent gevestigde bedrijf persoonsgegevens van niet-leden verwerkte.

Aanleiding voor de zaak was de intussen stopgezette praktijk waarbij Twoo zijn leden uitnodigde om vrienden of contacten toe te voegen. Als een gebruiker ermee akkoord ging om de contactpersonen op zijn of haar smartphone te uploaden, verzamelde Twoo de namen en telefoonnummers van contacten om hen uit te kunnen nodigen om zich ook te registreren.

GDPR

De Geschillenkamer van de GBA oordeelde vorige week dat de praktijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR genoemd, schendt. Twoo mag de persoonsgegevens van niet-gebruikers niet opslaan om ze verder te verwerken met het oog op het versturen van een uitnodiging.

Verder vroeg het platform tot midden juli 2019 de toestemming aan gebruikers om uitnodigingen te versturen via vooraf aangevinkte vakjes. Ook dat is in strijd met de regels, luidt het. Twoo mocht dus ook geen uitnodigingsmails sturen naar bestaande gebruikers als de toestemming daarvoor bekomen was met een vooraf aangevinkt vakje.

Grondig oneens

In een reactie zegt CEO Joost Roelandts vrijdag dat Twoo het “grondig oneens” is met de beslissing. “De Gegevensbeschermingsautoriteit hield absoluut geen rekening met onze duidelijke procedures rond het verzamelen van de toestemming van onze leden. Deze procedures voldeden volledig aan de strenge toestemmingsvereisten van de GDPR”, zegt Roelandts. “Functies waarmee gebruikers hun vrienden kunnen uitnodigen, vind je op veel internetdiensten terug. Onze stopgezette functie volgde de beste voorbeelden uit de industrie. Transparantie en bescherming van de persoonsgegevens van onze gebruikers is voor ons van het grootste belang.”

Recordbedrag

Met de boete voor Twoo evenaart de GBA op korte tijd het recordbedrag van 50.000 euro dat ze telecombedrijf Proximus in april liet ophoesten voor een belangenconflict. Bovendien legde de GBA vorige week ook nog eens een boete van 50.000 euro op aan een verzekeraar. Die gebruikte gezondheidsgegevens die de maatschappij verkreeg in het kader van een hospitalisatieverzekering voor andere doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Lees ook:

Proximus krijgt recordboete van 50.000 euro

Ierland neemt documenten in beslag op hoofdkantoor van Facebook om dating-app