Dankzij Europese wet kan je binnenkort weten hoeveel jouw collega’s verdienen

Vrouwen verdienen in Europa vandaag nog steeds 14% minder dan mannen die exact dezelfde functie uitoefenen. België doet het op dat vlak een tikkeltje beter: de loonkloof bedraagt hier 9,2%. Het Europese parlement zette vandaag ‘een historische stap’ - aldus Groen - om dat verschil weg te werken. Binnenkort zal iedereen in een bedrijf met minstens 50 werknemers info kunnen opvragen om zijn of haar loon te vergelijken met dat van collega’s die ongeveer hetzelfde werk doen. Dat zal ook opgesplitst worden per geslacht. “Zo kunnen vrouwen beter onderhandelen over hun loon. Dat is een belangrijke stap voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en zal de armoede bij alleenstaande vrouwen doen afnemen”, zegt Matthieu.