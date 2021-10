Dankzij de explosieve verkoop van haar juwelen kon Anneleen (31) stoppen met werken bij de bank: "Ik verdien nu 2.000 euro netto als voltijdse zelfstandige”

Hun huis in Dendermonde is net verkocht, maar pas in de zomer van volgend jaar zullen Anneleen en haar gezin ook echt verhuizen. “De aflossing van onze oude hypotheek was maandelijks 1.500 euro. Voor onze nieuwe woning zal dat 1.800 euro zijn”, zegt Anneleen. “Maar daar lig ik niet wakker van. Dit is echt ons droomhuis.”