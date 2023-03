Dagje thuiswerk kost bijna 20 euro aan energie: met deze tips kun je toch flink besparen

MijnenergieTelewerk is helemaal ingeburgerd. Wie meermaals per week aan zijn thuisbureau vertoeft, ziet zijn energiefactuur evenwel ook stevig oplopen. De Tijd becijferde dat de afrekening tot wel 18,40 euro per dag bedraagt. Mijnenergie.be ging na op welke manier je de verbruikskosten op thuiswerkdagen terugdringt.

Van de energiefactuur voor thuiswerk vertegenwoordigen de verwarmingskosten het leeuwendeel. Daar komt het erop aan maximaal gebruik te maken van de warmte van de zon en jouw thuiskantoor optimaal te isoleren.



Pc en laptop

De pc of laptop vormt voor nagenoeg alle thuiswerkers een cruciaal werkinstrument. Een desktop verbruikt gemiddeld 200 watt voor één uur gebruik. Wie de computer acht uur continu gebruikt, klopt af op een jaarverbruik van 600 kWh.

Bij een mediaanstroomprijs via Mijnenergie.be betaal je 35,48 eurocent per kilowattuur of 213 euro per jaar. Een laptop verbruikt met 50 tot 100 watt voor 1 uur aanzienlijk minder. Bij een dagelijks gebruik van acht uur schommelt het jaarverbruik tussen 150 en 300 kWh. Je bent dus meer dan de helft goedkoper af.

Mogelijk werk je niet een volledige dag aan jouw bureau en bezoek je tussendoor een klant of staat er een fysieke vergadering op de agenda. In stand-by valt het verbruik terug tot ongeveer een derde. ’s Avonds doe je er dus goed aan om je desktop of laptop helemaal uit te schakelen. Want wie zijn pc tijdens de week ook ’s nachts ingeschakeld laat, betaalt nog eens 639 euro extra per jaar. In stand-bymodus gaat het om 213 euro.



Smartphone

De smartphone is eveneens een vaste waarde op het thuiswerkbureau. Niet zelden pluggen werknemers het toestel van ’s morgens tot ’s avonds in de oplader. Wanneer een toestel volledig is opgeladen en de stekker in het stopcontact blijft zitten, zal de oplader toch nog energie verbruiken. Dat merk je onder meer aan de warmte die de oplader blijft afgeven.

Volgens berekeningen van de Nederlandse energieleverancier Vattenfall verbruikt een adapter die nodeloos in het stopcontact zit, elk uur ongeveer 2 watt. Op jaarbasis loopt het verbruik op tot 17,52 kilowattuur. De afrekening bedraagt bij de huidige energieprijzen 6,13 euro op jaarbasis. Dat lijkt op het eerste zicht best mee te vallen, maar wanneer ook jouw thuiswerkende partner en andere gezinsleden hun opladers in het stopcontact laten, loopt de factuur al snel op tot enkele tientallen euro’s.

Printer

In veel thuiskantoren licht het lampje van de printer continu op. Courante modellen verbruiken 14 watt of 122,64 kilowattuur op jaarbasis. Dat kost je 43,51 euro. Plaats je de printer in stand-bymodus dan loopt de energiefactuur terug tot 11,19 euro. Je bespaart dus 32,32 euro.

Energiecontract

Het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste aanbieder op de markt bedraagt enkele honderden euro’s. Je kunt dus flink besparen op je energiefactuur door van energieleverancier te wisselen.



Vergelijkingstip: Ga hier na hoeveel je mogelijk bespaart op je energiefactuur door van leverancier te wisselen.

Thuiswerkvergoeding

Werkgevers kunnen een onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Die maandelijkse vergoeding die tot 148,73 euro per maand oploopt, is vrij van belasting en RSZ-bijdragen. De werkgever kan je daarbovenop ook een kostenvergoeding tot 40 euro per maand betalen voor het gebruik van een privé internetaansluiting en -abonnement en een privécomputer.



