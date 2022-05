Dagelijks verdwijnt meer dan één bankkantoor in België: “De daling zal zich nog verder doorzetten”

Spaargids.beElke dag verdwijnt gemiddeld meer dan één fysiek bankkantoor in ons land. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van Spaargids.be en cijfers van Febelfin bevestigen dit. Opvallend: België heeft ondanks de fikse daling nog altijd een van de dichtste kantoornetwerken van Europa. “Maar wie digitaal niet onderlegd is, raad ik toch aan om op de trein te springen. Er is geen weg terug”, zegt Brecht Coene van Spaargids.be. Al ziet Coene ook zaken waarvoor de consument wel nog een fysieke afspraak verkiest.

Eind 2021 waren er nog 3.815 fysieke bankkantoren in België. Dat aantal is in dalende lijn. Een jaar eerder waren het er nog 4.232. Ter vergelijking: in 2010 stond de teller op 7.744. “Gemiddeld verdwijnt er dagelijks meer dan één fysiek bankkantoor in ons land”, bevestigt Brecht Coene. Hij lichtte de evolutie van de voorbije jaren door en kwam tot de conclusie die ook de cijfers van Febelfin bevestigen.

Het banklandschap digitaliseert steeds verder: sluiten we binnenkort ook onze hypotheek online af?

Verdwijnen alle kantoren?

Helemaal verrassend zijn de cijfers niet. “De digitalisering is al een hele tijd bezig en je ziet het simpelweg in het straatbeeld: er zijn steeds minder fysieke bankkantoren. Waar dat tot enige tijd geleden vooral in de dorpen zichtbaar was, heb ik het gevoel dat de tendens zich ook doorzet in de steden”, zegt Brecht Coene. “Het aantal fysieke kantoren zal nog verder dalen. Maar helemaal verdwijnen? Neen, dat niet.”

Voor dat laatste ziet Coene een belangrijke reden: het fysieke contact voor complexere verrichtingen. “Vooral bij hypothecaire kredieten merk je dat de consument nood heeft aan een persoonlijk gesprek”, legt hij uit. “Wie digitaal een lening wil afsluiten, krijgt bovendien weinig tot geen mogelijkheid om te onderhandelen. Louter op basis van cijfers krijg je een voorstel voor een rentevoet en daar stopt het in principe.”

Universele Bankdienst

Afhankelijk van de complexiteit van de bankverrichting, zal fysiek contact dus al dan niet de voorkeur genieten. Maar wat als je niet digitaal bent onderlegd? “Dan raad ik aan om toch op de digitale trein te springen. Zeker voor eenvoudige zaken, zoals overschrijvingen. Daar zie ik eigenlijk geen reden om het niet te doen”, duidt Brecht Coene. “Wie nog altijd een papieren overschrijving verkiest, kan sinds 1 januari gebruik maken van de Universele Bankdienst. Voor maximaal 60 euro kan je volgens die formule een pakket verrichtingen uitvoeren.” Bekijk hier hoeveel jij kan besparen met de Universele Bankdienst.

België bij koplopers van Europa

Dat de fysieke bankkantoren in ons land smelten als sneeuw voor de zon, is opvallend genoeg nog maar weinig Belgen opgevallen. Uit de meest recente bevraging van Febelfin blijkt dat 42% van de Belgen jaarlijks gemiddeld minder dan één afspraak maakt in het bankkantoor. 17% maakt zelfs helemaal nooit een fysieke afspraak. Amper 9% doet dat minstens drie keer per jaar.

Dat de trend onomkeerbaar is, bewijst tot slot de situatie in andere landen. Ondanks de neerwaartse trend, beschikt België in vergelijking met andere Europese landen nog altijd over een van de dichtste kantoornetwerken. Alleen Bulgarije, Spanje en Frankrijk hebben gemiddeld nog meer bankkantoren.

Welke bank biedt haar klanten de beste service? Bekijk hier de resultaten van de jaarlijkse consumentenbevraging van Spaargids.be

