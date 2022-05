Dag van de verpleging: wat moet je weten over deze job (en wat schuift dat gemiddeld)?

VDAB ontving het voorbije jaar liefst 10.281 vacatures voor verpleegkundigen, waarvan er eind maart nog 2.340 open stonden. Er is geen twijfel mogelijk: wie kiest voor de opleiding en job van verpleegkundige heeft de banen zomaar voor het oprapen. Om de job aantrekkelijker te maken, werden de barema’s in de zorgsector enkele jaren geleden hervormd. Wie vandaag in de zorgsector start, valt automatisch onder het IFIC-classificatiesysteem. Geraak je niet wijs uit de tabel in deze link? De meeste verpleegkundigen in ziekenhuizen en woonzorgcentra vallen onder de categorieën 14 (14a voor regulier verpleegkundigen met een HBO5-opleiding, 14b voor zij met een bacheloropleiding) en 15 - onder meer verpleegkundigen met een specialisatie.

Een starter in categorie 14 van de IFIC-tabel, die in mei een laatste update is ondergaan, verdient 2.942 euro bruto, een categorie hoger gaat het om 3.151,75 euro. Na tien jaar op de teller gaat het al om respectievelijk 3.802,49 en 4.072,92 euro. Na een carrière van 35 jaar zien verpleegkundigen in deze categorieën maandelijks bijna 5.000 euro bruto op hun rekening verschijnen. “De verloning voor een job als verpleegkundige is niet zo slecht”, vindt Wouter Decat. “IFIC bood voor veel verpleegkundigen een extra loonsverhoging. Voor degenen die er niet op vooruit zijn gegaan, worden oplossingen gezocht.”

Een job met toekomst

Het zorgpersoneel kwam de voorbije jaren meermaals op straat om hun werkomstandigheden aan de kaak te stellen. “De job van verpleegkundige verkeert in woelig vaarwater”, knikt Decat. “Er zijn te weinig verpleegkundigen om aan alle huidige en toekomstige zorgnoden tegemoet te komen. De uitstroom is toegenomen en de instroom van nieuwe verpleegkundigen is te laag. Er is een erg hoge werkdruk, er zijn onregelmatige prestaties die wegen op het sociale leven en veel zorgverleners kampen met een burn-out.”

Toch zijn er voor Decat overduidelijke redenen om voor de topjob van verpleegkundige te kiezen. Verpleegkunde is voor hem dé job van de toekomst. “Dit werk geeft veel werkvoldoening en er is enorm veel uitdaging”, vindt hij. “De job biedt een waaier aan mogelijkheden om voor mensen, met mensen en tussen de mensen te werken. Elke dag brengt een andere realiteit. Er zijn steeds nieuwe en complexe zorgvragen, er is de verantwoordelijkheid die je moet opnemen, er is de enorme ontwikkeling aan wetenschappelijke inzichten en technologische ontwikkelingen, er is de evoluerende wetgeving, enzovoort.”

Werkzekerheid

“Steeds meer mensen zullen zorg nodig hebben, wat werkzekerheid garandeert”, gaat Decat verder. “Als verpleegkundige kan je echt overal aan de aan de bak en dat in het domein dat je zelf kiest: in een algemeen ziekenhuis, in een woonzorgcentrum, als zelfstandig verpleegkundige in de thuiszorg of in de geestelijke gezondheidszorg. Er zijn ook mogelijkheden binnen de gehandicaptensector, de arbeidsgeneeskunde, kind en gezin, centra voor leerlingenbegeleiding, enzovoort.”

“Er zijn ook doorgroeimogelijkheden: tot klinisch expert in een specifieke tak van de gezondheidszorg of ook binnen de hiërarchische ladder met een kaderfunctie. Er is zeker een toekomst die bij je past”, zegt Decat. Als verpleegkundige is flexibiliteit troef, maar dat biedt ook voordelen vindt Decat. “Je kan deeltijds werken en je kan kiezen om enkel ’s nachts te werken. Je kan je eigen werktijden mee bepalen en de invulling en uitbouw van je functie zelf mee vormgeven. Je kan zelfs de mate van autonomie die je kan en wil opnemen mee bepalen”, besluit hij.

