Dag van de baard: hoeveel verdien je als kapper of barbier? En kan je op latere leeftijd nog starten?

JobatJawel, ook gezichtsbeharing heeft zijn eigen jaarlijkse ‘feestdag’. Elke eerste zaterdag van september vieren we de World Beard Day. Jobat.be sprak voor deze gelegenheid met kappersfederatie Febelhair om de job van kapper/barbier in de kijker te plaatsen. Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe kun je het vak op latere leeftijd leren? En wat verdient iemand die haren knipt?

“Kapper is een heerlijk beroep met veel voordelen. Denk aan de veelzijdigheid van je werk, de creativiteit die je erin kwijt kunt en de vele gezichten die je op een dag ziet”, klinkt het bij Febelhair. “Het geeft ook veel voldoening om klanten na een knipbeurt blij verrast en stralend voor de spiegel te zien staan. Kapper is een van de oudste beroepen ter wereld. Haar zal er altijd zijn en een knipbeurt zal nooit door een machine of een robot kunnen gebeuren. Je beschikt bovendien over een enorme vrijheid, want haar knippen kan je waar ook ter wereld.”

Opleidingen

Tegelijk is dit een niet te onderschatten stiel, schetst de kappersfederatie verder. “Je staat een hele dag recht en je handen, armen, schouders en rug zijn voortdurend in beweging. Je loopt daarbij het risico op musculoskeletale aandoeningen: pijn, jeuk, prikkelingen aan schouders, ellebogen, polsen, handen, nek of rug. Omdat je veel producten gebruikt, bestaat bovendien het risico op allergieën.” Kappersfederatie Febelhair besteedt daarom veel aandacht aan preventie en welzijn op het werk. “Er zijn regelmatig opleidingen over het gebruik van ergonomisch materiaal en een ergonomische houding.”

Een ander mogelijk nadeel zijn de vaak lange werkdagen en werken op zaterdag, al houden bepaalde kapsalons de deuren op zaterdag gesloten. “Kapper is ook een beroep van levenslang leren, om mee te zijn met nieuwe trends en technieken. Je moet dus bereid zijn om zeer regelmatig bijscholing te volgen”, duidt Febelhair verder.

Wat schuift dat?

Een kapper die in categorie 2 een anciënniteit van gemiddeld drie jaar heeft, aan een normaal werkritme, ontvangt volgens Febelhair gemiddeld 1.740 euro netto per maand. “Een kapper in categorie 3 met dezelfde anciënniteit kan al snel rekenen op 1.850 euro netto per maand aan een gemiddeld werkritme. In de loonpakketten zitten wel vaak nog heel wat andere zaken: maaltijdcheques, vergoeding werkkledij en -materiaal, woon-werkverkeer en vergoeding droogkuis voor de kledij. Sommige salons passen ook een systeem van bonussen toe, waarbij elke medewerker bij het behalen van de vooropgestelde doelen van het bedrijf een bonus kan behalen van bijvoorbeeld 200 à 400 euro per semester.”

Welk diploma heb je nodig?

Wie het kappersberoep wil aanleren kan dat al in het secundair onderwijs. “In het beroepssecundair onderwijs kan je vanaf de tweede graad de opleiding haarzorg volgen. Het vervolg loopt verder in de derde graad en daar kan gekozen worden, afhankelijk van de onderwijsinstelling, voor voltijds secundair onderwijs of duaal leren. Wie zijn kennis verder wil uitbreiden kan kiezen voor een zevende specialisatiejaar. Ook op het niveau van het buitengewoon secundair onderwijs, dat rekening houdt met de behoeften en het leerritme van elke leerling, kan de opleiding tot kapper-medewerker vanaf de tweede graad gevolgd worden.”

Ontdek je pas wat later interesse voor het kappersvak? “Dan kan je de job ook aanleren in het volwassenenonderwijs”, weet Febelhair. “Wie zich graag op latere leeftijd omvormt of bijschoolt als kapper kan hiervoor terecht in het volwassenenonderwijs waar een modulair systeem van toepassing is. De duurtijd is afhankelijk van de module die je volgt.” Onder meer bij Syntra AB kun je deze opleiding opstarten. Wie alle modules met succes afrondt, heeft na twee jaar het getuigschrift kapper in handen. Ook andere instellingen bieden gelijkaardige opleidingen aan.

