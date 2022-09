Daarom is de gasprijs nu zo hoog, dit betekent ‘kilowattuur’ en zo weet u of u goed zit bij uw energieleverancier: 23 vragen en antwoorden om de energiecrisis eindelijk te begrijpen

Vicepre­mier De Sutter: “Federale ambtenaren welkom op kantoor, en toch zullen we 15% energie besparen”

Petra De Sutter, Groen-vicepremier en minister van Ambtenarenzaken, en Mathieu Michel (MR), die als staatssecretaris belast is met Regie der Gebouwen, stellen vrijdag tijdens de ministerraad een plan voor om 15 procent minder gas en elektriciteit te gebruiken in federale instellingen. Dat willen ze doen zonder dat ambtenaren moeten thuisblijven of dat de dienstverlening aan de burger in gedrang komt. Het plan wordt naar alle waarschijnlijkheid goedgekeurd, waardoor het volgende week maandag in werking kan treden.

20 september