Daalt gasprijs naar 0? Het zou zomaar even kunnen. “Opgelet, daarmee is de energiecrisis niet verdwenen”

GeldDe aardgasprijs in Europa is vanmorgen verder gedaald. Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt zakte de prijs van de TTF future met zo’n 10 procent, tot de symbolische grens van 100 euro per megawattuur. Analisten denken dat de daling de komende weken voortgaat. “Prijzen in de buurt van 0 zijn niet uit te sluiten”, zegt een financieel analist. Wat is er aan de hand?

Op de toonaangevende Amsterdamse gasmarkt daalde de gasprijs maandagochtend ruim 12 procent en zakte voor het eerst sinds juni tot onder de 100 euro per megawattuur. Inmiddels is de daling iets afgenomen en wordt voor een megawattuur 102 euro betaald. Dat is nog altijd 10 procent minder dan vrijdag. Ten opzichte van het hoogtepunt in augustus is de gasprijs met zo’n 70 procent gedaald. De forse toename van de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) heeft er in de afgelopen maanden voor gezorgd dat de voorraden boven de gebruikelijke niveaus liggen.

De verbeterde omstandigheden op de gasmarkt verlichten de druk op de gehavende Europese economie. Toch zijn de prijzen nog altijd meer dan drie keer hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde voor de tijd van het jaar. Ook zou een periode van zeer koud winterweer de voorraden snel kunnen doen slinken.

Volledig scherm Sinds de top in augustus is de gasprijs met zo'n 70 procent gedaald. © tradingeconomics.com

“Europa bevindt zich nu in een comfortabele positie wat betreft de bevoorrading van gas”, zei Graham Freedman, een analist bij adviesbureau Wood Mackenzie. De risico’s van black-outs, waarbij de stroomvoorziening tijdelijk wordt stilgelegd, en rantsoenering van gas zijn volgens de analist nu afgenomen. “Maar de echte test zal komen wanneer we echt koud winterweer krijgen”, waarschuwde hij.

Daalt gasprijs naar 0?

Sommige analisten denken zelfs dat de gasprijs de komende weken nog sterk voort kan dalen. “Prijzen in de buurt van 0 zijn niet uit te sluiten”, zegt financieel analist Andreas Steno Larsen. Tientallen LNG-tankers liggen voor Europese kusten te wachten om hun lading te lossen. Maar de opslagtanks zijn bijna voor 100 procent gevuld, legt hij uit op Twitter. Bovendien zijn de komende tijd nog heel wat extra schepen op komst, én zijn de weersvoorspellingen voor de komende weken voorlopig erg mild. Daardoor zou de prijs naar 0 kunnen zakken.

“Er is een overaanbod”

Ook Robbe van Lier, energiespecialist van HLN, denkt dat de gasprijs de komende weken verder zakt. “Er is op dit moment heel veel gas ter beschikking”, legt hij uit. “Daar kan je maar twee dingen mee doen: verbruiken of opslaan. Maar de opslagcapaciteit is bijna volledig in gebruik. Er is momenteel dus een overaanbod en het ziet er niet naar uit dat dit de komende twee weken zal veranderen, dankzij het zachte weer.”

“Opgelet, daarmee is de energiecrisis niet verdwenen”, waarschuwt van Lier nog. “Dit is een momentopname. Het kan weer helemaal veranderen als er plots koud winterweer komt. De doelstelling om zoveel mogelijk energie te besparen blijft dus wel degelijk van belang.”

Gasakkoord

De gasprijs is in dalende lijn sinds de Europese regeringsleiders vorige week tot een akkoord kwamen over een strategie om de gasprijzen in toom te houden. De energieministers en de Europese Commissie moeten nu wel nog een vork afkloppen waarbinnen de gasprijs mag schommelen. De Europese ministers voor Energiezaken komen deze week bijeen om de details verder uit te werken.

Lees ook:

Herbekijk ook: Europees akkoord over aanpak gasprijzen

Herbekijk ook: Nieuw noodplan voor aardgastekort goedgekeurd