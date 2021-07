Cybersecurity boomt: onze beursexpert vertelt welke bedrijven interessant zijn om nu in te beleggen

Van bank veranderen als belegger? Onze beursex­pert vertelt wat dat je kan kosten

7 juli Doorgaans is het een goede strategie om op de kosten te letten. Vele kleintjes maken een grote, weet je wel. Beleggers houden dan ook best rekening met de tarieven die een bank hanteert voor de verrichtingen die ze doen. Is een bank veel duurder dan de concurrentie, dan kan je maar beter verhuizen. Let wel op: die verhuis kan een belegger ook veel kosten. Onze beursexpert Pascal Paepen legt uit hoe dat zit en wat het je kost.