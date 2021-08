Cuba gaat bitcoin en andere cryptomunten legaliseren als betaalmiddel

CryptomuntenDe Cubaanse regering onderzoekt de mogelijkheid om bitcoin en andere cryptomunten als betaalmiddel te aanvaarden en het gebruik te reguleren. Het land ziet daar een middel in om economische sancties van de VS te omzeilen. Eerder dit jaar maakte El Salvador als eerste land ter wereld van bitcoin een wettig betaalmiddel.

In een staatskrant is bekendgemaakt dat de Cubaanse centrale bank het gebruik van cryptomunten “kan toestaan voor socio-economische doeleinden”. De centrale bank gaat regels uitwerken voor wie ze binnen de communistische staat op welke manier kan en mag gebruiken. De instelling waarschuwt wel voor dat individueel gebruik van cryptomunten op eigen risico gebeurt.

De populariteit van digitale munten is sterk gestegen op het eiland omdat de Cubaanse peso sterk in waarde is gedaald. Normaal kan je in Cuba ook met Amerikaanse dollars betalen, maar dat is moeilijker sinds de strengere Amerikaanse economische sancties onder het beleid van Donald Trump. De huidige Amerikaanse president Joe Biden lijkt bovendien die strengere lijn aan te houden.

Cryptomunten als bitcoin maken het mogelijk om anoniem financiële transacties te doen. Ze werken gedecentraliseerd op basis van blockchaintechnologie, met een collectief logboek waarin alle deelnemers samen alle transacties bijhouden. Het bijhouden en verifiëren van die transacties wordt ‘mining’ genoemd.

Landen vs. bitcoin

Wereldwijd worstelen landen over hoe ze met een gedecentraliseerde munt als bitcoin moeten omgaan. De koers van de digitale munt steeg in april tot een record van 65.000 dollar (55.000 euro), maar ging daarna sterk omlaag. Onder meer omdat ze tegenwind kreeg vanuit China. De koers zakte tot onder 30.000 dollar (25.400 euro), maar is sindsdien aan een opmars bezig en bedraagt nu zo'n 48.000 dollar (41.000 euro).

China verbood banken om mee te werken aan transacties met bitcoin. Peking voerde daarnaast ook de strijd op tegen bitcoinmining. Voor het verifiëren van bitcointransacties staan wereldwijd speciale computersystemen de hele dag door te puzzelen, wat veel energie kost. Ook Iran heeft bitcoinmining tijdelijk verboden uit angst voor stroompannes.

Zuid-Amerikaanse landen staan eerder positief tegenover bitcoin. El Salvador maakt van bitcoin als eerste land ter wereld een wettig betaalmiddel. Ook in landen als Argentinië en Venezuela, die kampen met hyperinflatie, zijn cryptomunten populair. In Panama, een buurland van El Salvador, zijn er ook wetgevende initiatieven om bitcoin legaal te maken.

In Europa staat vooral Zwitserland bekend als een van de meest enthousiaste landen met betrekking tot cryptomunten. Vooral de stad Zug is een echte hub voor cryptobedrijven, die zelfs hun belastingen in bitcoin kunnen betalen.

Volatiliteit

Bitcoin, ethereum en andere cryptomunten of ‘altcoins’ zijn erg volatiel of schommelen hard in waarde, waardoor ze volgens sommige experten niet geschikt zijn als betaalmiddel. Anderzijds helpt de groeiende belangstelling van instellingen en bedrijven volgens insiders om de munt langzaam algemeen aanvaard te maken.