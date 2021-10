“Cryptomunten kunnen financiële crisis veroorzaken zo groot als in 2008", waarschuwt Nationale Bank van Verenigd Koninkrijk

De vice-gouverneur van de ‘Bank of England’, Jon Cunliffe, waarschuwt dat cryptomunten een wereldwijde financiële crisis kunnen veroorzaken tenzij er een strenge regelgeving wordt ingevoerd. “Beleggers in cryptomunten moeten bereid zijn al hun geld te verliezen.”

In een toespraak woensdag vergelijkt Jon Cunliffe het groeitempo van de cryptomarkt met de exponentiële groei van de hypotheekmarkt die in 2008 tot een wereldwijde crisis leed. Van de 16 miljard dollar die in de cryptomarkt zat vijf jaar geleden tot de 2,3 biljoen dollar vandaag. Daarmee gaat het om bijna dubbel zoveel geld als dat er in de vastgoedzeepbel betrokken was in 2008.

De crisis in 2008 kwam er nadat de hypotheekmarkt in de Verenigde Staten een lege bubbel bleek te zijn. Banken verleenden tot 2008 rommelkredieten voor vastgoed aan mensen die vaak hun lening niet konden terugbetalen. De leningen startte met een lage rente, maar werden steeds hoger. De redenering van de banken was dat de prijs van vastgoed ging blijven stijgen, waardoor iedereen er goed bij deed een huis te kopen. Eens het huis dan verkocht werd, waren ze ‘verlost’ van de lening, aangezien het huis meer waard was geworden. De Amerikaanse banken verkochten die risicovolle hypotheken gebundeld aan beleggers en banken in het buitenland. Maar toen de prijs van het vastgoed stagneerde, barstte deze bubbel en leidde dit wereldwijd tot een van de zwaarste financiële crisissen sinds de Grote Depressie in de jaren ‘30.

“Geen echte waarde in crypto”

Wanneer iets in het financiële systeem zeer snel groeit, en dan ook nog eens groeit in een ongereguleerde ruimte, moeten de financiële stabiliteitsautoriteiten hier zeer veel aandacht aan besteden,” zei Cunliffe.

Cunliffe vindt wel dat overheden en toezichthouders niet mogen overreageren of nieuwe munten als “gevaarlijk” classificeren, want dit kan zeer zware gevolgen hebben. Daarnaast merkte hij ook op dat crypto-technologieën “radicale verbeteringen” in de financiële wereld kunnen brengen. Hij betoogde daarnaast wel dat: “Cryptomarkten een zorg vormen voor de financiële stabiliteit omdat de meerderheid “geen echte waarde heeft en kwetsbaar is voor grote prijscorrecties.”

Bitcoin en Ethereum, de twee grootste cryptomunten, kelderden eerder dit jaar meer dan 30% in waarde alvorens weer te herstellen. Daarnaast blijken ze sinds hun ontstaan reeds zeer volatiel. De waarden zijn vatbaar voor verschillende externe triggers, van opmerkingen van Tesla CEO Elon Musk tot een strenger optreden door de Chinese overheid.

“De cryptowereld begint aansluiting te vinden bij het traditionele financiële systeem, maar dit gebeurt in grotendeels ongereguleerde ruimte en is dus gevaarlijk” besluit Cunliffe. Zijn opmerkingen zijn een bevestiging van die van de gouverneur van de Bank of England, Andrew Bailey, die in mei waarschuwde dat “beleggers in cryptomunten bereid moeten zijn al hun geld te verliezen.”