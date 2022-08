Cryptomuntbedrijf schrijft per ongeluk 10,5 miljoen dollar over naar Australische vrouw en merkt dat zeven maanden niet op

Het bedrijf ontdekte dat het per ongeluk het fortuin had overgemaakt aan Thevamanogari Manivel, een Australische vrouw uit Melbourne, zeven maanden nadat de fout was gemaakt. Crypto.com, dat in Australië opereert als Foris GFS, had 10,5 miljoen dollar uitbetaald in plaats van een terugbetaling van 100 dollar nadat Manivels rekeningnummer per ongeluk was ingevoerd in het veld betalingsbedrag.