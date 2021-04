Cryptomunt Dogecoin stijgt in één dag met 80 procent in waarde. Wat is er aan de hand?

GeldDe waarde van cryptomunt Dogecoin is op 24 uur tijd met 80 procent gestegen tot een recordhoogte van 0,1366 dollar. De marktwaarde van de meme-munt heeft daarmee volgens de website Coindesk bijna 17 miljard dollar (14,2 miljard euro) bereikt. Gisteren bereikte ook de koers van bitcoin een nieuw record . Wat is er aan de hand?

Dogecoin is een cryptomunt die eigenlijk begon als een grap. Jackson Palmer, een van de oprichters, wilde aantonen dat mensen investeren zonder research te doen. Hij gebruikte een hondje als merk van de munt. Ironisch genoeg werd Dogecoin binnen korte tijd een van de grootste munten op het internet.

Dogecoin is sinds begin dit jaar al meer dan 2.000 procent in waarde gestegen. Onder meer Tesla-baas Elon Musk gaf de cryptomunt een enorme boost toen hij begin februari met reeks tweets liet blijken dat hij een grote fan was van Dogecoin. Ook rapper Snoop Dogg outte zich toen als fan van de cryptomunt.

Nu stijgt de munt in één keer met 80 procent, maar deze keer ging aan die stijging geen tweet van Elon Musk vooraf. De hype op de cryptomarkt zwelt dus verder aan, maar hoe komt dat? Analist Adam Levine van Coindesk vertelt aan Business Insider dat “mensen die er niet veel van begrijpen worden aangetrokken door de dogecoin, zodra er in bredere zin wat opwinding is over cryptovaluta. Dat komt deels omdat het schattig is en niet intimiderend. En het komt deels doordat de tokens erg goedkoop zijn.”

Opwinding

Die opwinding is er door de stijgende koers van cryptomunten. Naast bitcoin bereikte ook Ether de voorbije dagen nieuwe records. Opwinding is er ook door de beursgang van Coinbase. Dat grote handelsplatform voor digitale munten trekt woensdag naar de beurs in New York. Er wordt daarbij gerekend op een waardering van mogelijk 100 miljard dollar.

Veel analisten waarschuwen voortdurend voor de grote schommelingen van cryptomunten, en een mogelijke zeepbel die op elk moment uiteen kan spatten. Andere experten zien crypto steeds meer als een digitaal oppotmiddel, dat net als goud niet oneindig bijgemaakt kan worden en moet dienen als bescherming tegen inflatie. Dat zou de interesse aanwakkeren van institutionele beleggers zoals banken, pensioenfondsen en verzekeringen.

