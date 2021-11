Cryptomarkt rondt kaap van 3 biljoen dollar: ethereum bereikt nieuw record, waarde van bitcoin weer omhoog

Mijntelco Onbeperkt internet voor 32 euro per maand: dit betaal je voor de goedkoop­ste teleco­mabon­ne­men­ten

Smartphones en het internet zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Toch heeft niet iedereen nood aan onbeperkt bellen, sms’en of surfen. Veel betalen voor een abonnement is daarom geen must. Te veel betalen al helemaal niet. Welke basisformules zijn er en wat krijg je daarvoor in de plaats? Mijntelco zocht het uit.

