Cryptobeurs Binance onderzocht vanwege witwassen

De VS zijn de laatste tijd bezig om het toezicht op bedrijven die zich met de handel in digitale munten bezighouden aan te scherpen. Die markt is nu nog vrijwel volledig ongereguleerd. Binance doet er daarnaast van alles aan om onder toezicht uit te komen. Zo is het bedrijf officieel gevestigd op de Kaaimaneilanden. Er is een kantoor in Singapore, maar het bedrijf heeft geen officieel hoofdkantoor. Volgens oprichter Changpeng Zhao is dat omdat het bedrijf decentraal werkt, net als de cryptomunten waar het in handelt.