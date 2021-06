Cryptobeurs Binance moet van toezichthouder stoppen in Verenigd Koninkrijk

Digitale euro op komst: geldexpert legt uit hoe het werkt en waarin in hij verschilt met de gewone euro

18 juni De Europese Centrale Bank komt deze zomer met zijn plannen voor een digitale euro. Die zal cash aanvullen en je zal die cash dus elektronisch kunnen uitwisselen. Hoe verschilt dit centrale bankgeld van het geld dat we op onze zicht- en spaarrekeningen hebben? Gelijkt hij op de munt die Facebook in het leven wil roepen? Of zijn er gelijkenissen met cryptomunten zoals de Bitcoin? Onze geldexperte Véronique Goossens legt uit. “Ooit stellen we onze koffiemachine zo in dat er automatisch koffiecapsules worden besteld, als de voorraad bijna op. De betaling gebeurt dan vanzelf.”