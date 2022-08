Crypto-expert schreef een boek over Bitcoin en co: “Snel rijk worden met crypto is voorbij, maar het blijft een unieke financiële opportuniteit”

Bitcoin en andere cryptomunten beleven woelige maanden. Toch blijft het de favoriete investering van miljoenen ‘believers’ in de digitale munten. Gwen Busseniers van de CryptoSchool schreef een gids voor wie mee wil in de cryptowereld. Tegelijk waarschuwt ze voor verschillende vormen van oplichting . “Het gevaar schuilt niet in de technologie, maar in de kwetsbaarheid en hebzucht van de belegger.”

De Bitcoin neemt een bijzondere positie in ten opzichte van de waaier aan altcoins. Hoe komt dat?

“De Bitcoinblockchain heeft maar één functie en één product: waardeoverdracht via de Bitcoin. De andere blockchainplatformen zijn vertegenwoordigd door andere coins. Op die platformen kunnen ontwikkelaars meerdere, gedecentraliseerde applicaties programmeren. Die applicaties worden op de cryptobeurzen vertegenwoordigd door een token. Dat is het grote verschil. De Bitcoin vertegenwoordigt 40 tot zelfs 70 procent van het dagelijkse handelsvolume in crypto. Grote concurrent Ethereum staat vandaag maar voor zo’n 15,4 procent. Dat zorgt voor een grote dominantie van Bitcoin, die de vele altcoins mee naar boven of beneden kan sleuren.”

“Je moet dus altijd eerst de Bitcoin begrijpen wanneer je in andere projecten wil investeren. Begin niet met crypto zonder je erin te verdiepen. De mooie tijden van vroeger, waarbij je snel rijk kon worden met Bitcoin, zijn voorbij. Wel kun je nog altijd fantastische winsten genereren, zeker in vergelijking met bankproducten en in tijden van inflatie. Je moet gewoon weten wat je doet.”

Je schenkt in het boek ook veel aandacht aan oplichting.

“Het gevaar schuilt meestal niet in de blockchaintechnologie of cryptomunten, maar vooral in de kwetsbaarheid en de hebzucht van de mens die belegt. Het is absoluut niet mijn bedoeling om beschuldigend te klinken, maar weet dat malafide spelers in de cryptohype een nieuw en vooral zeer profijtelijk speelveld hebben ontdekt. Ik spreek niet over de man of vrouw die je in gebroken Frans of Engels schriftelijk of telefonisch te woord staat, maar over de wereldwijde georganiseerde en professionele maffia die tot nu toe te gemakkelijk weet te ontsnappen aan de wetgevers. Gelukkig blijf je makkelijk uit hun klauwen door een paar eenvoudige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.”

Wat zijn algemene tips die je crypto-investeerders kunt geven?

“Enkele gouden tips? Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat meestal ook. Ga niet in op beloftes van vaste percentages winst of verdubbelingen van je kapitaal. Ga ook nooit in op advertenties die aanzetten tot investeren via sociale mediakanalen, noch op voorstellen van mensen die je enkel kent via sociale media, datingsites of apps. Vertrouw nooit een eerste livecontact met je makelaar of beleggingsplatform via telefoon, sociale media en e-mail om je te laten beleggen in crypto. De correcte wijze van communiceren gebeurt op jouw initiatief, nadat je je eerst inlogt bij je legitieme makelaar of crypto-exchange. Koop en verkoop Bitcoin en andere cryptomunten enkel via erkende en veilige cryptobeurzen of makelaars. En tot slot: ga niet af op willekeurige reviews van makelaars of brokers, want die kunnen zelf ook vals zijn.”

Het gaat sinds enkele maanden niet goed met crypto. Wat verwacht jij van de toekomst?

“Ik ben een Bitcoin-minimalist, want ik geloof ook in altcoins. Ik ben ook een realist. Theoretisch gezien zou het kunnen dat de Bitcoin binnen pakweg tien jaar nog een veelvoud meer waard is dan vandaag, maar ik ga daar niet zomaar van uit. De blockchaintechnologie zal sowieso blijven. Die heeft zijn bestemming al gevonden. Zullen alle cryptocurrencies blijven? Zeker niet. Zal Bitcoin altijd nummer één blijven? Dat valt te bezien. Ik vind het gewoon een financiële opportuniteit zoals je er maar één om de zoveel generaties krijgt. Het zou zonde zijn om daar niet van te profiteren.”

“Moet je je investering daarom zomaar tien jaar vasthouden? Dat is ook zonde. Het is een cyclisch gegeven, met correcties van 50 à 80 procent. Die vind ik te mooi om links te laten liggen. Als je er niets van kent, dan kun je niet anders dan tien jaar vasthouden en hopen dat het goed zal gaan. Wil je echt leren inspelen op die correcties, dan heb je nog meer bijscholing nodig. Die methodes kun je niet zomaar in een boek samenvatten.

Wat is dan het uitgangspunt van jouw boek?

“Mijn boek is letterlijk een virtuele gids om je een volledig beeld te geven wat crypto is”, zegt Busseniers. “De uitgever vroeg me om over Bitcoin te schrijven, maar het is onmogelijk om je te beperken tot Bitcoin alleen: je moet er de hele markt bij betrekken, en dus ook de blockchain en altcoins, alle cryptomunten die geen Bitcoin zijn. Bitcoin is net de vreemde eend in de bijt binnen het hele cryptoverhaal.”

“Ik heb het boek geschreven vanuit de blockchaintechnologie, wat ik een prachtige technologie vind. Ze is transparant, veilig en democratisch. Blockchain kan de wereld verbeteren en bedrijven helpen om kosten te besparen. Vervolgens heb ik het over de Bitcoin en alle andere projecten. Ik maak beleggers wegwijs in het landschap, niet enkel qua terminologie maar ook qua zaken waarop ze moeten letten. Hoe herken je bijvoorbeeld veilige exchanges? Ik ontkracht ook enkele mythes over de cryptowereld, leg de aankomende reguleringen uit en trakteer de lezer op leuke weetjes en quotes. Omdat we in een digitale wereld leven en de technologie zo razendsnel evolueert, zit het boek vol QR-codes en URL’s naar interessante websites.”

Gwen Busseniers is oprichter van de CryptoSchool en auteur van ‘Bitcoin & crypto’ (Borgerhoff & Lamberigts, € 24,99). Je kunt ook een kijkje nemen in de inhoudstafel van het boek.

