“Crisis in Oekraïne biedt kansen voor beleggers”: beursexpert Geert Noels legt uit waar je op moet letten

De crisis in Oekraïne is een enorme potentiële bedreiging voor Europa, onze stabiliteit en onze energiebevoorrading. Maar het is net zoals de Covidcrisis niet alleen negatief, het kan een enorme opportuniteit zijn om noodzakelijke hervormingen door te voeren. Maar volgens onze geldexpert Geert Noels, oprichter van Econopolis, kan je er als beleggers ook je voordeel mee doen.