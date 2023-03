Criminaliteitscijfers in je gemeente of stad: welke invloed hebben ze op de premie van je brandverzekering?

IndependerBij het berekenen van de jaarlijkse premie van je brandverzekering spelen niet alleen de grootte van je (huur)woning of de waarde van je inboedel een rol. Ook de plaats waar je woont heeft een invloed op je premie. Independer.be legt uit waarom dit het geval is en voorziet een concrete simulatie.

Factoren voor de premieberekening

De premie van je brandverzekering (oftewel woonverzekering) is samengesteld uit verschillende componenten. De belangrijkste zijn het aantal kamers van je woning, de huurprijs en de waarde van de inboedel. Maar nog een belangrijke factor is de locatie, de plek waar je precies woont.



Van een brand tot een ontploffing en meer: voor welke gevaren ben je gedekt met een brandverzekering? En wat is niet verzekerd?

Locatie, locatie, locatie

De ene gemeente is de andere niet. Ook al liggen ze vlak bij elkaar, elke locatie is uniek. De drukte, de criminaliteits- en vandalismecijfers, het aantal diefstallen per jaar, de kans op overstromingen: elke gemeente scoort anders op deze criteria. En al deze componenten spelen een rol bij de berekening van je premie.

Simulatie: Wijnegem ten opzichte van Schilde

We vergeleken de verzekeringspremie voor twee huurwoningen in de gemeentes Wijnegem en Schilde. Ze zijn gesitueerd in straten die op nauwelijks 300 meter van elkaar liggen.



En toch leveren ze andere verzekeringspremies op, gebaseerd op de lagere criminaliteitscijfers van Wijnegem en de hogere criminaliteitscijfers in Schilde:

• Jaarlijkse premie woning Wijnegem: € 224,98 (BA en inboedelverzekering).

• Jaarlijkse premie woning Schilde: € 236,75 (BA en inboedelverzekering).



Resultaat: Een premieverschil van 5 procent per jaar, louter door de verschillen in criminaliteitscijfers.

Verschillen tussen steden en kleinere gemeentes

Bekijk de meest recente jaarlijkse criminaliteitscijfers in Vlaanderen, en je ziet meteen de verschillen. De criminaliteitsgraad is het hoogst in grootsteden en hun rand, in centrumsteden en in de kuststeden. De laagste criminaliteitsgraden worden opgetekend in de kleinere gemeentes.

Van de drie Belgische gewesten lag de criminaliteitsgraad in 2021 het hoogst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (12,5 misdrijven per 100 inwoners). Daarna volgen het Waals Gewest (7,6 misdrijven per 100 inwoners) en het Vlaams Gewest (6,5 misdrijven per 100 inwoners). Ook waar je precies in ons land woont, heeft dus een invloed op de prijs van je brandverzekering.



Lees ook: Hoe wordt de verzekerde waarde van je woning bepaald? En wat is het verschil tussen de werkelijke en de nieuwwaarde?

Hoe vind je de goedkoopste premie?

Zelfs al zijn er een aantal factoren die de prijs van je brandverzekering bepalen, er blijven ook nog verschillen bestaan tussen verzekeraars. Zij kunnen immers aan bepaalde factoren meer of minder gewicht toekennen in de premieberekening. Bovendien speelt ook de concurrentie een belangrijke rol. Goed en regelmatig vergelijken is dus de boodschap.

Tip: Via Independer.be vergelijk je brandverzekeringen voor huurders van verschillende verzekeraars. Ook aanvullende verzekeringen, zoals rechtsbijstand-, familiale en diefstalverzekering, komen aan bod.

