Crelan maakt zichtrekening duurder

Wie een Economy Pack heeft, ziet de naam ervan veranderen in Economy Plus Pack. Die Plus slaat op het feit dat het pack voortaan ook dient als universele bankdienst. Wie geen abonnement op online of mobiel bankieren heeft, kan voortaan in het kantoor 60 overschrijvingen doen naar niet-Crelanrekeningen. Ze zijn begrepen in de kostprijs van het Pack. Vanaf de 61ste wordt 1 euro per stuk aangerekend.