Crelan heeft AXA Bank beet: netwerk van meer dan duizend kantoren JVG

25 oktober 2019

08u39 16 UPDATE Crelan neemt zijn Belgische sectorgenoot AXA Bank Belgium over voor 540 miljoen euro cash. Dat hebben beide bedrijven deze ochtend bevestigd. De nieuwe combinatie wordt de vijfde bank in ons land na BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING. Ze heeft een netwerk van meer dan duizend kantoren, het meest uitgebreide. Als deel van de transactie draagt Crelan zijn verzekeringsmaatschappij - Crelan Insurance - over aan AXA Belgium, de Belgische verzekeringsdochter van de AXA Groep. Het onderdeel wordt gewaardeerd op 80 miljoen euro.

AXA wordt zo de bevoorrechte leverancier van verzekeringen die via het netwerk van het verruimde Crelan worden verkocht. Ten slotte zou AXA ook een aandelenbelang van 90 miljoen euro in Crelan nemen. Op die manier financiert ze voor een stuk de overname van haar eigen dochter.

Royal Belge

De overname komt niet als een verrassing. Beide partijen onderhandelden al enkele maanden over de transactie. AXA Bank stond ook te koop. De eigenaar - de Franse verzekeraar AXA - was ook nooit een voorstander van een bankbedrijf in de groep, maar hij kreeg dit in handen toen hij Royale Belge overnam. Die had toen met IPPA een eigen bankdochter, die later met Anhyp fuseerde tot AXA Bank. Bovendien worden in België veel verzekeringspolissen verkocht via het bankloket.

De definitieve overname zal overigens nog even op zich laten wachten. Eerst moeten de autoriteiten nog hun fiat geven. Dat geeft de banken de tijd om hun netwerk te evalueren. Zowel AXA Bank als Crelan werkt met zelfstandige agenten. Zolang de overname juridisch niet volledig afgerond is, verandert ook niets voor de klanten.

Baloise

De overname is in elk geval slecht nieuws voor verzekeraar Baloise. Dat kocht de voorbije maanden branchegenoot Fidea op, die een belangrijk deel van zijn verzekeringen via Crelan aan de man bracht. Dat partnerschap vervalt nu. Crelan had trouwens de mogelijkheid om eruit te stappen bij een wijziging van het aandeelhouderschap van Fidea.

Ook de werknemers kijken met enige schrik naar de operatie. De voorbije maanden lieten de bonden van AXA al duidelijk blijken dat ze er niet gerust in waren en dat ze vrezen voor het verlies van jobs, zowel in de hoofdzetels als in de kantoren.

Ook de situatie bij andere banken strekt hen in die overtuiging. Zo maakte ING bekend dat het nog 22 extra kantoren die door eigen loontrekkend personeel worden uitgebaat, gaat sluiten en er vier andere overdraagt aan zelfstandigen. Bij Belfius worden 23 kleinere kantoren gesloten. En ook KBC en BNP Paribas Fortis zitten in een afslankmodus.