Creg wil opzeggingsvergoeding voor vaste energiecontracten tijdelijk herinvoeren

Engie zegt dat het jongste kernreacto­ren pas tegen 2027 operatio­neel krijgt: is dat echt zo? Vallen we dan zonder elektrici­teit? En wordt energie (nog) duurder?

Komt het uitstel van de kernuitstap alsnog in gevaar? Hoewel de federale regering recent besliste om de jongste reactoren ook na 2025 open te houden, zullen ze mogelijk pas twee jaar later opnieuw operationeel zijn. Dat zegt uitbater Engie Electrabel. Het zou ervoor zorgen dat we in ons land tussen 2025 en 2027 toch twee jaar zonder kernenergie zitten. Hoe komt dat? Gaat het licht alsnog uit? En welk effect heeft het op de elektriciteitsprijs?

25 maart