Coucke verkoopt belang van 64 miljoen in farmagroep Fagron

06 juni 2020

Bron: De Tijd 0 Geld De holding van Marc Couke, Alychlo, heeft een pakket van 3 miljoen aandelen van farmagroep Fagron verkocht. Desondanks blijft Coucke de belangrijkste aandeelhouder van Fagron. Dat meldt De Tijd op vrijdag.

De producent van geneesmiddelen meldt dat Alychlo 4,2 procent van de aandelen van de hand heeft gedaan aan institutionele beleggers. Het is volgens de krant niet gekend wie precies de aandelen heeft overgenomen en tegen welke prijs. Uitgaande van de beurskoers van de onderneming - 21,28 euro per aandeel - zou het gaan om een bedrag van 63,8 miljoen euro.

Volgens Coucke, voorzitter en aandeelhouder van investeringsmaatschappij Alychlo, kan de holding meer diversificeren dankzij de verkoop. “Het laat ons toe tegelijk een toegewijde aandeelhouder van Alychlo te blijven”, aldus Coucke in De Tijd. De ondernemer blijft de grootste belanghebbende in Fagron, met iets meer dan 10 procent van de aandelen.

Fenix Fagron

Coucke verkoopt de aandelen Fagron na een fikse herwaardering sinds een beurscrash in maart. De farmaceutische onderneming zag het licht na afsplitsing van Coucke's Omega Pharma, maar kwam vijf jaar geleden in zwaar weer terecht. Investeerders die toen in het bedrijf stapten, waaronder private equitygroep Waterland, ondernemer Filip Balcaen en Coucke zelf, hebben daar flink van geprofiteerd.

Terwijl Waterland en Balcaen - die zich deels inkochten voor 5,16 euro per aandeel - hun belang in Fagron de afgelopen jaren stapsgewijs verkochten, handhaafde Coucke zijn bezit en kocht in 2019 zelfs meer aandelen. Die waren toen al in waarde gestegen tot ruim 15 euro. Maar met een koers boven de 21 euro per aandeel leek het de ondernemer tijd om te cashen.

De deelname van Alychlo in verschillende beursgenoteerde bedrijven is volgens Coucke redelijk beschermd tegen de impact van corona. Maar de belangen in dierenpark Pairi Daiza, skihal Snowworld en de sport en horeca-activiteiten in Durbuy lijden wel zwaar onder de corona-maatregelen.

Anderlecht

Eind mei moest Marc Coucke nog een stap opzij doen bij zijn oogappel Anderlecht. Hij trad af als voorzitter van de voetbalclub nadat die onder zijn leiding opnieuw in sportieve en financiële problemen was gekomen. De ondernemer heeft samen met Joris Ide nog ongeveer driekwart van de club in handen. Anderlecht is echter bezig met een herstructurering van de bestaande schulden en probeert nieuw kapitaal aan te trekken.

