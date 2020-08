Coronashopper helpt PostNL aan hogere omzet ADN

03 augustus 2020

09u30

Bron: Belga 0 Geld PostNL heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet en winst behaald, geholpen door de coronacrisis. Door de virusuitbraak en de maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan, bestelden mensen vaker online en had het Nederlandse post- en pakketbedrijf het drukker met het afleveren van pakketjes aan huis.

De totale omzet van PostNL bedroeg 789 miljoen euro tegenover 681 miljoen euro een jaar eerder, zo bleek maandag bij het bekendmaken van de cijfers, één dag voor ook het Belgische postbedrijf bpost met resultaten komt.

Pakketten

Bij de pakkettendivisie steeg de omzet maar liefst met bijna een kwart naar 516 miljoen euro. De genormaliseerde ebit-winst (winst voor interesten en belastingen) van PostNL kwam uit op 54 miljoen euro, een stijging met 38 procent ten opzichte van een jaar eerder toen dat nog 39 miljoen euro was. Bij de postdivisie zag PostNL het volume juist dalen, met 16 procent. Hoewel mensen in het eerste kwartaal aanzienlijk meer wenskaarten aan familie en vrienden stuurden, was de verzonden post in het tweede kwartaal minder, met name omdat veel bedrijven de afgelopen periode besloten mailings uit te stellen.

Voor heel het jaar gaat het bedrijf nog steeds uit van een bedrijfsresultaat sterk boven de 110 miljoen tot 130 miljoen euro, zoals het eerder voorspelde bij een handelsupdate in juni. "Hoewel de onzekerheid rond de wereldwijde impact van de pandemie lijkt toe te nemen, hebben we vertrouwen in ons vermogen om een zeer solide prestatie voor heel 2020 neer te kunnen zetten", verklaarde PostNL-topvrouw Herna Verhagen.

Willebroek

De geplande investeringen van ongeveer 150 miljoen euro voor de uitbreiding van de sorteercapaciteit liggen op koers, voegde Verhagen er nog aan toe. "De verwachting is dat ons innovatieve sorteercentrum speciaal voor kleine pakketten in 2021 operationeel is. Datzelfde geldt voor twee nieuwe pakkettensorteercentra, een in België en een in Nederland", klonk het.

PostNL kondigde eerder aan dat het tegen eind 2021 een nieuw sorteer- en distributiecentrum gaat bouwen in Willebroek, waar dagelijks tot 120.000 pakketten verwerkt zullen worden. Er zullen ongeveer 400 mensen werken.

