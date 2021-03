Coronabudget Vlaamse Regering nu al bijna opgesoupeerd

Totale marktwaar­de bitcoin weer boven de 1.000 miljard dollar

10 maart De totale marktwaarde van alle bitcoins is weer gestegen tot meer dan 1 biljoen dollar, oftewel 839 miljard euro. De bitcoin is al enige tijd bezig met een opmars en nadert nu het recordniveau van meer dan 58.000 dollar (48.660 euro) per digitale munteenheid, dat vorige maand werd aangetikt.