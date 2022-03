Corona-opflakkering in China zorgt voor goedkopere olie

25 miljoen Chinezen in lockdown in Shanghai

China, de grootste verbruiker van olie wereldwijd, kampt met een stijgend aantal coronabesmettingen. En dat weegt op de vraag naar olie. Grote delen van de miljoenenstad Shanghai zijn in lockdown. In totaal leven in China momenteel 62 miljoen mensen in lockdown, of dreigen daar binnenkort mee te worden geconfronteerd.