CoolCat vraagt faillissement aan in Nederland

18 maart 2019

15u49

Kledingwinkelketen CoolCat vraagt voor zijn Nederlandse onderdelen het faillissement aan. De 17 Belgische winkels zijn niet betrokken.

Net als veel andere winkelketens kampt het bedrijf met "zeer uitdagende" marktomstandigheden, zo klinkt het. Het bedrijf sloot jaren achtereen met "aanzienlijke verliezen". De warme en lange zomer van 2018 en de tot dusver zachte winter van 2019 gaven het laatste zetje.

Bij CoolCat werken in totaal 1.450 mensen, van wie 1.180 in Nederland. Veel van de medewerkers zijn parttimers. Het faillissement wordt naar verwachting morgen door de rechter uitgesproken en geldt voor de vennootschappen CoolCat Fashion en CoolCat Nederland. De buitenlandse entiteiten van CoolCat vallen buiten het faillissement.



CoolCat telt in Nederland 80 winkels. Daarnaast heeft de keten 17 winkels in België, 6 in Frankrijk en 2 in Luxemburg. Het heeft in deze landen en in Duitsland ook een webshop. De winkels en de webshop blijven tot nader order open. Er wordt gekeken of er een doorstart van de keten mogelijk is.