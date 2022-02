Contactloos betalen kent toenemend succes

De Belgen braken vorig jaar weer heel wat elektronische en mobiele betaalrecords, zo leren de jaarcijfers van Bancontact Payconiq. Zo werden in totaal 1,9 miljard betalingen uitgevoerd met de Bancontact-kaart, de Payconiq by Bancontact-app en bancaire apps die Bancontact of Payconiq hebben geïntegreerd. Dat is 16 procent meer dan het jaar daarvoor.

Uit de jaarcijfers blijkt het toenemend succes van betalen met de smartphone. Het aantal mobiele betalingen steeg met 62 procent tot 204 miljoen. In het coronajaar was er al een groei van 88 procent. “Op amper twee jaar tijd zijn de Belgen dus massaal hun smartphone gaan gebruiken als betaalmiddel”, constateert het bedrijf.

Norm

Nog uit de cijfers blijkt dat contactloos betalen met de kaart de norm is geworden. In 2021 klom het aantal contactloze betalingen met 85 procent naar 822,7 miljoen keer. In augustus werd voor het eerst meer contactloos betaald dan dat de kaart in de betaalterminal werd gestopt. In december bestond 54 procent van alle betalingen met de Bancontact-kaart in de winkel uit contactloze betalingen.

Opvallend is de kleine comeback van de geldafhalingen. Er werd opnieuw meer cash afgehaald. Het aantal geldafhalingen met de kaart nam met 5 procent toe. Niet echt verwonderlijk - zo argumenteert Bancontact Payconiq - als je het vergelijkt met 2020, waarin we twee lange lockdowns hadden, minder buitenkwamen en dus minder vaak geld afhaalden aan geldautomaten. Maar de comeback is relatief. Het aantal geldafhalingen lag in 2021 nog altijd bijna een derde lager dan in 2019.