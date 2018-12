Zwitserse chocoladereep Toblerone is voortaan halal product HR

17 december 2018

09u45

Bron: SonntagsBlick 0 Consument De bekende Zwitserse chocolade van Toblerone is een halal product geworden. De ingrediënten en de productie in de chocoladefabriek van Bern werden daarvoor aangepast. De reden is economisch: fabrikant Mondelez exporteert 97% van de Toblerone en wil geen kansen missen op de bloeiende halal-voedingsmarkt.

Toblerone is al halal sinds april 2018, maar het raakte pas nu bekend. De Amerikaanse voedingsgroep Mondelez liet de enige Toblerone-fabriek ter wereld, in Bern, certifiëren voor het halal-label. Daarmee wordt aangegeven welk voedsel voor moslims toegestaan is. “Het originele recept van Toblerone is ongewijzigd”, benadrukt een woordvoerder. Er zijn wel aanpassingen gebeurd aan de productie en aan ingrediënten. Om over het label te beschikken, mag er bijvoorbeeld geen contact met varkensvlees of alcohol zijn tijdens de productie.

Mondelez bleef volgens Zwitserse media bewust discreet over het halal-certificaat, uit schrik voor oproepen om het product te boycotten. De term ‘halal’ ligt immers gevoelig in tijden van moslimterrorisme. Nochtans zijn de redenen economisch. De halal-voedingsindustrie is honderden miljarden euro’s waard, en de komende jaren wordt veel groei verwacht.

Nestlé

Nestlé, het grootste voedingsbedrijf ter wereld, gaf eerder al aan dat het de ambitie heeft om de absolute nummer één te zijn op vlak van halal-voeding. “Al meer dan 100 van onze fabrieken hebben een halal-certificaat”, zegt een woordvoerder.

M&M’s, ook een bekend merk van chocolade-snoepjes, kondigde in 2016 al aan dat ze hun fabrieken zouden aanpassen. Hun snoepjes zouden zowel halal als koosjer worden, opdat zowel joden als moslims zonder zorgen hun product kunnen consumeren.

