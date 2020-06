Zweeds betaalplatform Klarna komt naar België: online shoppers betalen pas na levering jv

18 juni 2020

09u14

Bron: belga 4 Consument Het Zweedse betaalplatform Klarna wordt actief in België. Het bedrijf lanceert in ons land zijn betaaloplossing 'Betalen binnen 21 dagen', waarmee shoppers online kunnen kopen en pas betalen wanneer ze de producten hebben ontvangen. Zolang gebruikers op tijd betalen, is de betaaloplossing rente- en kosteloos.

Volgens Klarna zullen Belgische shoppers van de dienst gebruik kunnen maken bij een waaier aan webwinkels, waaronder die van H&M, A.S. Adventure en Omoda, en zullen binnenkort nog handelaars volgen.

"Het aanbieden van een goede gebruikservaring is voor veel handelaars een grote uitdaging", zegt Wilko Klaassen, Klarna-directeur voor België en Nederland. "De consument wil graag online iets aankopen, maar gaat er uiteindelijk niet mee door vanwege lange of ingewikkelde check-outprocessen, extra kosten, of een gebrek aan bereidheid om online te betalen voor iets wat misschien nooit geleverd wordt of de verwachtingen niet inlost. Daarom introduceren we onze betaaloplossingen ook in België.”



Klarna werd in 2005 opgericht in Stockholm en werkt samen met meer dan 200.000 handelaars in Noord-Amerika, Australië het Verenigd Koninkrijk en Europa. Het bedrijf heeft meer dan 3.000 medewerkers en is actief in 17 landen.

