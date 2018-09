Zullen we ons elektriciteitsverbruik moeten matigen door de defecte kerncentrales? De kans bestaat TT

22 september 2018

20u36

Bron: VRT 0 Consument Het is niet ondenkbaar dat de overheid ons in de maand november zal vragen om het elektriciteitsverbruik te matigen. Door betonrot en geplande onderhoudswerken zal er dan maar é én van de zeven kerncentrales in ons land werken. Dat zegt energiespecialist Ronnie Belmans van het Vlaamse onderzoeksinstituut Energyville.

Door de problemen met betonrot in de centrales van Doel en Tihange, en al ingeplande onderhoudsbeurten, zal er in november maar één van de zeven kerncentrales actief zijn. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Volgens minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) is er geen reden tot ongerustheid omdat we bijvoorbeeld meer dan vroeger kunnen importeren uit het buitenland.

Maar energiespecialist Ronnie Belmans waarschuwt vanavond toch in het Journaal op Eén. Hij acht het niet onmogelijk dat de overheid gezinnen in november zal vragen het elektriciteitsgebruik op piekmomenten, zoals 's avonds, te minderen. Het kan dan gaan om de suggestie de elektrische auto niet op dat moment op te laden, of zelfs om op dat moment niet elektrisch te koken.

Veel zal afhangen van het weer: met veel zon en wind kan het tekort mogelijk opgevangen worden via zonnepanelen en windmolens. Maar als ook die omstandigheden niet meezitten, zal de consument zich moeten aanpassen. Ook bedrijven kunnen gevraagd worden hun steentje bij te dragen.

Stijgt de factuur?

Belmans ziet ook de elektriciteitsfactuur stijgen. De laatste dagen is de prijs op de groothandelsmarkt al gevoelig gestegen, en dat zal zich ook voor de gewone consument vertalen in een hogere stroomfactuur. Belmans spreekt van 70 tot 100 euro extra per jaar, en acht zelfs een stijging met nog eens 20 procent niet uitgesloten als de kerncentrales langer dan gepland zullen uitliggen.

Ook energiespecialist André Jurres zei vandaag in Het Laatste Nieuws dat extra import uit het buitenland voor hogere prijzen kan zorgen.

Electrabel gaat ervan uit dat tegen het einde van het jaar weer vijf centrales draaien. Maar de nucleaire waakhond FANC wil die data niet bevestigen. “Voor ons kan er pas heropgestart worden zodra is aangetoond dat de stabiliteit van de bijgebouwen gegarandeerd is.”