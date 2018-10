Zoveel startkapitaal heb je nodig als je een woning wil kopen Johan Van Geyte

29 oktober 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Wie de aankoop of bouw van een woning overweegt, heeft best een eigen startkapitaal achter de hand. De tijd dat je vlot tot 110 of 120 procent van de waarde van een pand kon lenen om ook de bijkomende kosten te betalen, ligt achter de rug. Banken stoppen vandaag op 100 procent, en het liefst op 80 procent.

Wie anno 2018 een huis of een appartement wil kopen, is direct flink veel geld kwijt. Bovenop de eigenlijke kostprijs van het pand komen nog de notariskosten van de aankoop: reken voor een woning van 200.000 euro op 12.500 euro. En daar stopt het niet. Wil je een hypotheeklening, dan moet je ook nog rekening houden met de schattingskosten en de dossierkosten die je bank aanrekent en met de notariskosten voor ‘het schrijven’ van de lening. Ook die nemen bij een lening van 200.000 euro al snel een hap van 5.000 euro of meer uit je budget. En ten slotte zijn er nog de premies voor de schuldsaldoverzekering en de eerste premie van de brandverzekering.

Spaargeld achter de hand

Tot voor enkele jaren waren de banken bereid om deze kosten mee te financieren. Ze leenden dus wel eens 110 of 120 procent van de waarde van het pand uit. Vandaag kan je dat vergeten. Je kunt nooit méér lenen dan de totale kostprijs van je woning, klinkt het bij KBC. BNP Paribas Fortis hanteert als algemene regel dat een woonkrediet tot 80 procent van de verkoopwaarde van het te hypothekeren goed kan gaan. In uitzonderlijke gevallen kan je tot 100 procent lenen. Ook bij AXA is 100 procent de verhoogde quotiteit. En zelfs wie een sociale lening wil bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, kan slechts eveneens de kostprijs van de woning lenen.

Dit alles maakt dat als je vandaag een hypothecaire lening wil afsluiten, dat je geen andere opties hebt dan zelf al wat spaargeld achter de hand te hebben. In ons voorbeeld met de woning van 200.000 euro betekent dit dat je waarschijnlijk ongeveer 18.000 euro aan eigen middelen moet hebben (12.500 euro aan aankoopkosten bovenop de eigenlijke koopprijs, 5.000 euro voor de kosten van de lening en snel nog een paar honderd euro voor de eerste premies van de schuldsaldo- en brandverzekering).

100 procent

Waarom zijn de banken nu zo streng over die 100 procent? Dat heeft te maken met de waarborg. Een hypotheeklening betekent dat de bank het recht bekomt om de woning te verkopen indien jij als kredietnemer je afbetalingsverbintenissen niet nakomt. Op dat moment is het belangrijk dat de waarborg voldoende groot is om de uitstaande bedragen te recupereren.

Vandaar ook dat banken liever maar aan 80 of 85 procent lenen. Dat geeft hen meer zekerheid dat hun waarborg volstaat bij een eventuele wanbetaling. Daarom liggen de leningstarieven meestal lager voor wie minder moet lenen.

Bijkomende waarborgen

Maar wat als je wél genoeg verdient om een woonlening aan te kunnen, maar niet over de nodige buffer spaargeld beschikt om bij de bank het beste tarief te verkrijgen? Een optie is om naar de bank te stappen met bijkomende waarborgen. Denk dan bijvoorbeeld aan je ouders vragen om zich borg te stellen voor (een deel van) de lening. Zeker voor alleenstaanden kunnen bijkomende waarborgen handig zijn.

Sowieso moet je kunnen bewijzen dat je voldoende inkomsten hebt om je afbetalingen te kunnen doen. Puur op basis van een goede waarborg ga je ook geen krediet meer krijgen.

