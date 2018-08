Zoveel kost pint in Londense pub. Veel Britten vinden dat niet meer betaalbaar HR

06 augustus 2018

15u06

Bron: Belga 0 Consument Meer dan de helft van de Britten vindt de prijs van een pint in de pub niet meer betaalbaar. Bij een enquête antwoordde 45 procent "eerder onbetaalbaar" op de vraag of een pint betaalbaar is in de pub. Voor 11 procent is dat "hoogst onbetaalbaar".

Het onderzoek werd uitgevoerd door peilingsbedrijf YouGov in opdracht van Camra - voluit Campaign for Real Ale - een lobbyorganisatie die bier en pubs promoot. Carma wijt het te hoge prijskaartje dan ook aan de vele heffingen die de Britse staat heft op alcoholische dranken in pubs.

Volgens de krant The Guardian kost een pint bier in Londen tegenwoordig gemiddeld 5,2 pond, of zowat 5,8 euro. Buiten Londen moet de caféganger minder neertellen, met gemiddeld 3,5 pond.

Brancheporganisatie British Beer and Pub Association wijt de forse daling van het aantal pubs de voorbije jaren aan de sterk gestegen bierprijs. Op tien jaar tijd is de prijs van een pint in de pub met zowat 28 procent gestegen.

