Zoveel kost een nieuwbouwwoning tegenwoordig

24 februari 2018

09u11

Bron: VRT Nieuws 3 Consument Steeds meer mensen investeren in appartementen en dat is niet zo verrassend. Zelf een nieuwbouwwoning neerpoten kost namelijk een klein fortuin, zo heeft de VRT vandaag berekend. Aan een afgewerkte nieuwbouwwoning met een oppervlakte van 200 m² ben je tegenwoordig makkelijk meer dan 500.000 euro kwijt.

Bouwgrond wordt schaars in Vlaanderen en dat zorgt ervoor dat de kostprijs van een nieuwbouwwoning blijft stijgen. In 2018 mag je voor een lapje bouwgrond op gemiddeld 160.960 euro rekenen. Daarbij moet je nog op 10 procent registratierechten tellen, wat neerkomt op ongeveer 16.096 euro. Eigenaars van bescheiden woningen die in aanmerking komen voor een klein beschrijf kunnen achteraf nog de helft van de betaalde registratierechten recupereren.

Notaris en architect

Ook moet je een flink bedrag neertellen voor de aktekosten, het ereloon van de notaris, de kosten voor de overschrijving en de btw. Zo kom je al aan 180.156 euro voor er nog maar een plan werd getekend of een steen werd gelegd.

Voor een woning van ongeveer 200m² die aan alle energie- en milieunormen voldoet, zit je volgens de Bouwunie aan een kostenplaatje van 332.000 tot 357.000 euro. De verplichte 21 procent btw zit daar al in. Maar vergeet het loon van de architect niet, goed voor nog eens ongeveer 36.000 euro.

Extraatjes

Dan heeft de VRT nog extraatjes ingecalculeerd als de EPB-studie, een grondsondering, het ventilatieverslag, de meting van de luchtdichtheid in de woning, de veiligheidscoördinatie van de werf, de aansluitingen van alle mogelijke nutsvoorzieningen, keuring van de elektriciteit, het sanitair en de riolering. Hier mag je toch makkelijk 8.000 tot 10.000 euro voor opzijzetten.

Zo mag je volgens de VRT voor een nieuwbouwwoning van 200 m² rekenen op een totaalplaatje van ongeveer 556.000 euro tot 584.540 euro.