Zoveel brengt ons spaargeld momenteel op Kurt Deman

01 juli 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Een logisch gevolg van crisistijd: mensen letten meer op hun geld. Volgens een Europees rapport* van de Intrum Group, zou 43% van de Belgen minder geld uitgeven sinds de start van de coronacrisis. Helaas levert het amper op om uw geld op een spaarrekening te zetten. Een logisch gevolg van crisistijd: mensen letten meer op hun geld. Volgens een Europees rapport* van de Intrum Group, zou 43% van de Belgen minder geld uitgeven sinds de start van de coronacrisis. Helaas levert het amper op om uw geld op een spaarrekening te zetten. Spaargids.be bekijkt de huidige stand van zaken.

Volgens het rapport van de Intrum Group zijn de Esten het meest spaarzaam momenteel. De Fransen en de Ieren vervolledigen de top drie. België staat als vijfde in de rij. 62% van de ondervraagde landgenoten zegt zich tijdens de coronacrisis te beperken tot de hoogstnoodzakelijke uitgaven. Ongeveer de helft schat zijn of haar ‘financieel welzijn’ ook slechter in dan 6 maand geleden. scoort op een vijfde positie 7% hoger dan het Europese gemiddelde. Iets minder dan twee derde van onze landgenoten (62%) geeft aan zich tijdens het coronatijdperk te beperken tot de hoogst noodzakelijke uitgaven. Die keuze valt te linken aan een grotere onzekerheid: de helft van de Belgen beschouwt zijn financieel welzijn slechter ten opzichte van zes maanden geleden.

Minimumrente van 0,11%

Daartegenover staat dat de Europese Centrale Bank op dit moment juist ons uitgavenpatroon wil stimuleren, want de motor van de economie moet in gang blijven. Dat doet ze onder andere met een zogenaamde negatieve beleidsrente. Die lage rente moet bedrijven stimuleren om te investeren en huishoudens om te consumeren. Het gevolg voor u? Lenen is momenteel relatief goedkoop, maar sparen brengt weinig op. Dat weet u al als u de afgelopen tijd eens naar de rentetarieven van de grootbanken keek: ze beperken zich vaak tot de wettelijk bepaalde minimumrente van 0,11%, bestaande uit een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10%.

Rendement vijf maal hoger

Er zijn wel nog een paar uitzonderingen op die regel te vinden, maar verwacht daar ook niet te veel van. Rentepieken van om en bij de 5% liggen alweer enkele decennia achter ons. De hoogste rente op een spaarrekening bedraagt vandaag 0,55%. Die vindt u bij de Cocoon spaarrekening van bpost bank in de vorm van een basisrente van 0,40% en een getrouwheidspremie van 0,15%. Ook MeDirect Maandsparen Max biedt 0,55%, met een basisrente van 0,05%, gekoppeld aan een getrouwheidspremie van 0,50%. Ter herinnering: de basisrente ontvangt u voor het aantal dagen dat uw kapitaal op uw spaarrekening staat. De getrouwheidspremie komt uw richting pas uit als het spaargeld minstens twaalf maanden onaangeroerd blijft.

Maximale inlage

De twee vernoemde spaarrekeningen met de hoogste rente kennen wel een beperking: bij bpost kunt u niet meer dan 500 euro per maand storten, bij MeDirect bedraagt de limiet 5.000 euro. Als u 1.000 euro één jaar op een MeDirect Maandsparen Max Spaarrekening stalt, dikt uw saldo dus aan tot 1.005,50 euro. Wie liever geen stortingslimiet kent, vindt het hoogste rendement bij Santander Consumer Bank, met de spaarrekening Vision+. De Belgische entiteit van het Spaanse Banco Santander voorziet een basisrente van 0,03% en een getrouwheidspremie van 0,47%, goed voor een totale rente van 0,50%. Met de 1.000 euro die u vandaag stort, prijkt er na een jaar 1.005 euro op uw spaarrekening.



Bron: spaargids.be. (*) Bron: Intrum Group. European Consumer Payment Report, juni 2020.