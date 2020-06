Zoon- of dochter gaat volgend jaar voor het eerst op kot? Deze verzekeringen hebben ze nodig

Consument De zoektocht naar een studentenkamer voor volgend academiejaar is al volop aan de gang. U en uw kroost hebben daarbij waarschijnlijk vooral oog voor de buurt, inrichting en nabijheid van vrienden en openbaar vervoer, maar sta toch ook even stil bij de nodige verzekeringen. Kapotte meubelen na een uit de hand gelopen kotfeest, een gestolen laptop of een uitslaande brand? U bent best goed ingedekt tegen incidenten die het zorgeloze studentenleventje bedreigen.

Aan het einde van het contract verwacht een verhuurder de kamer aan te treffen in dezelfde staat als bij de start van het contract. Dat is de zogenaamde huurdersaansprakelijkheid. Het goede nieuws is dat de brandverzekering van de ouders schadegevallen dekt wanneer hun studerende zoon of dochter nog bij hen gedomicilieerd is. Daartoe bevat de polis meestal een dekkingsuitbreiding naar ‘kamers gehuurd ten behoeve van de studies van de kinderen’.

De dekkingsuitbreiding naar ‘kamers gehuurd ten behoeve van de studies van de kinderen’ is niet verplicht, maar komt vrij algemeen voor

Verzekeringskoepel Assuralia wijst er wel op dat die uitbreiding niet verplicht is, maar wel vrij algemeen in de (Belgische) polissen voorkomt. U neemt dus best uw brandverzekering eens goed onder de loep en wint inlichtingen in bij uw verzekeringsmaatschappij of makelaar. Wauthier Robyns, directeur bij Assuralia: “Het is ook mogelijk dat de verhuurder een ‘afstand van verhaal’ toevoegt aan zijn verzekering, zodat zijn verzekeraar bij schade de huurder vrijwaart van een terugvordering en de aansprakelijkheid van de huurder tegenover derden dekt.”

Wat met de inboedel?

Zelfs de kleinste studentenkamer herbergt heel wat spullen. Verschillende brandverzekeringen dekken meteen ook de inboedel: van pc en meubelen tot boeken en kleding. Aangezien dat volgens Wauthier Robyns zeker niet altijd het geval is, raadt Assuralia opnieuw aan om vooraf na te gaan of dat ook voor uw polis geldt.

Schade aan derden

Als huurder bent u aansprakelijk voor de schade die de student veroorzaakt aan derden. De brandverzekeringspolis van de ouders komt tussenbeide wanneer een verzekerd schadegeval zoals een kotbrand overslaat naar een aanpalend gebouw.

De verzekering BA privéleven van de ouders, ook wel de ‘familiale verzekering’ genoemd, dekt andere ongelukjes, bijvoorbeeld wanneer uw fietsende zoon of dochter onderweg naar school een voetganger aanrijdt

Wauthier Robyns: “De gemene delen binnen het studentenpand vallen niet onder de contractuele aansprakelijkheid, maar eveneens onder schade aan derden.” De verzekering BA privéleven (burgerlijke aansprakelijkheid privéleven) van de ouders, ook wel de ‘familiale verzekering’ genoemd, dekt dan weer andere ongelukjes, bijvoorbeeld wanneer uw fietsende zoon of dochter onderweg naar school een voetganger aanrijdt. “Dat geldt zolang de kinderen deel uitmaken van het ouderlijke gezin, met inbegrip van de duur van hun studies. Zodra zij op eigen benen staan, is een eigen familiale verzekering aangewezen”, verduidelijkt Wauthier Robyns.

Diefstalverzekering

Een studentenkot is voor dieven vaak een gemakkelijke prooi. Onder meer laptops en smartphones vormen een grote aantrekkingspool voor wie minder goede bedoelingen heeft. In het geval dat diefstal in de brandverzekering van de ouders is opgenomen, geldt die waarborg ook voor de persoonlijke spullen van de kotstudent. Is dat niet het geval, dan is het mogelijk om tegen betaling een extra uitbreiding aan de brandpolis toe te voegen.

Erasmusstudenten

Jaarlijks trekken meer dan zesduizend Vlaamse studenten uit het hoger onderwijs op Erasmus naar het buitenland. De aansprakelijkheid voor de studentenkamer en de inboedel ervan zijn normaal gedekt door de brandverzekering van de ouders. De familiale BA-verzekering van de ouders dekt de student als verzekerde persoon en komt in veel gevallen tussen voor het vergoeden van derden die schade leden. De dekking geldt voor Europa en vaak zelfs wereldwijd. De hospitalisatieverzekering blijft meestal geldig binnen alle landen van de Europese Unie. Assuralia wijst erop dat de dekking van een hospitalisatieverzekering stopt wanneer u langer dan drie maanden in het buitenland verblijft. Een aanpassing is dan wenselijk. U vergeet ook best niet de Europese ziekteverzekeringskaart aan te vragen voor studies binnen Europa. Buiten Europa kunt u volgens verzekeraar Ethias best een bijkomende ziekteverzekering afsluiten.

De Federale Overheidsdienst Economie adviseert om bij de universiteit of hogeschool van het kind na te gaan of die een collectieve ongevallenverzekering voor studenten heeft afgesloten en wat die inhoudt

De Federale Overheidsdienst Economie adviseert om bij de universiteit of hogeschool van het kind na te gaan of die een collectieve ongevallenverzekering voor studenten heeft afgesloten en wat die inhoudt. Een reisbijstandsverzekering bewijst dan weer haar nut in geval van repatriëring wegens ziekte of ongeval in het buitenland. Onder meer AG Insurance biedt een specifieke polis aan voor studenten in het buitenland. Die omvat waarborgen bij medische problemen en vergoedingen van reiskosten. De polis geldt bovendien voor een volledig jaar. Wanneer de student na het academiejaar nog even rondreist of een studentenjob uitvoert, blijft de polis geldig.

