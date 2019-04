Zonnedelen met eigen energie-opbrengst nog altijd niet mogelijk in Vlaanderen jv

05 april 2019

07u21

Wie zonnepanelen laat installeren op een ander dak, kan de opbrengst nog altijd niet verrekend zien op zijn eigen energiefactuur. Voormalig Vlaams minister Bart Tommelein (Open Vld) beloofde begin 2018 al een wetgevend kader voor het zogenaamde 'zonnedelen'. Maar dat is er nog altijd niet en zal deze legislatuur zo goed als zeker niet meer worden goedgekeurd.

Tommelein beloofde voor het einde van 2018 de lancering van grootschalige zonnedeel-projecten. Wie met zonnepanelen zijn energiefactuur wil drukken, maar in een appartementsgebouw woont of geen geschikt dak heeft, kan via zonnedelen toch investeren in een installatie op overheidsgebouwen, fabriekspanden of sportcomplexen als zwembaden. Maar het systeem is tot op vandaag nergens in Vlaanderen uitgerold.

Zo is in Kortrijk een zonnedeelproject op stadsgebouwen gefinancierd met een systeem van crowdlending. Investeerders krijgen daarbij een financieel rendement in de vorm van een vast percentage. Die opbrengst, 2 tot 4 procent, ligt een stuk lager dan het voordeel dat eigenaars uit hun zonnepanelen halen.

Onderzoek toont dat goed gelegen daken in Vlaanderen een totaal van zowat 57 gigawatt kunnen opwekken. Maar slechts 5 procent van dat potentieel wordt vandaag benut, vooral omdat enkel kleinere residentiële woningen in het systeem stappen. Een derdebetalerssysteem als zonnedelen zou de investering toch laten doorgaan.

Maar in Gent is een verkennend wijkproject geschrapt omdat het financieel niet haalbaar bleek. Distributienetbeheerder Fluvius werkt sinds 2018 aan een proefproject maar de resultaten worden pas na het paasreces toegelicht, enkele weken voor de Vlaamse verkiezingen.

De nodige politieke initiatieven om zonnedelen met eigen energie-opbrengst alsnog in te voeren zullen dus deze legislatuur niet meer worden genomen.