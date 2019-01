Zonder pardon: we krijgen een digitale energiemeter (en er hangt een prijskaartje aan)

Dries Van Damme

22 januari 2019

08u30

Bron: mijnenergie.be 0 Consument Een nieuw jaar brengt heel wat veranderingen. Dat is in 2019 niet anders. Op het vlak van energie gelden sinds 1 januari enkele aangepaste regels en premies. De hoofdvogel is pas voorzien voor juli van dit jaar, wanneer de digitale energiemeter zijn intrede doet.

‘Slimme’ energiemeter

Bijna elke woning beschikt vandaag nog over een klassieke energiemeter voor elektriciteit en gas. Maar, volgens de Vlaamse overheid is die elektromechanische ‘Ferrarismeter’ aan vervanging toe. Zijn opvolger betreedt meteen het digitale pad. Het meest opvallende verschil situeert zich bij de ingebouwde communicatietechnologie. Die maakt het mogelijk om de meterstand automatisch naar de netbeheerder door te sturen. Het jaarlijkse doorgeven of laten opnemen van de meterstand behoort dus binnenkort tot het verleden. Daarnaast kan de slimme meter ook communiceren met onder meer apps en slimme huishoudtoestellen. De verkregen inzichten moeten resulteren in een lager elektriciteits- en gasverbruik. De Vlaamse overheid meent ook dat de slimme energiemeter de overschakeling tussen een enkel- en tweevoudig tarief vergemakkelijkt en fraude tegengaat.

Tip: Vergelijk hier de prijzen van gas en elektriciteit.

Wie is eerst aan de beurt?

De levering en plaatsing van de digitale meter liep de afgelopen maanden forse vertragingen op. De Vlaamse regering pint zich nu vast op 1 juli 2019 als deadline voor de eerste installaties. Die gebeuren eerst bij nieuwe woningen, grondige renovaties, op aanvraag en bij huishoudens met een budgetmeter. Zonnepaneeleigenaars behoren niet langer tot het prioritaire lijstje. De Vlaamse regering hoopt wel dat ze de slimme energiemeters tegen eind 2022 bij elke eigenaar van zonnepanelen kan plaatsen. Wie zonnepanelen heeft geïnstalleerd voor 31 december 2020 blijft voor minstens vijftien jaar voor het luik elektriciteitsprijs recht hebben op een compensatieregeling verbonden aan de terugdraaiende teller. De impact op het distributienettarief is nog niet uitgeklaard. Wie dat wil, kan ook vroeger overstappen naar een nieuw compensatiesysteem. Dat voert de Vlaamse overheid vanaf 2021 in voor alle nieuwe zonne-installaties. Hoe die regeling er precies uitziet, blijft voorlopig onduidelijk.

Wat moet dat allemaal kosten?

Bij een nieuwbouw en grondige renovatie betaalt u enkel de plaatsing en de indienststelling. Bij nieuwe zonnepanelen en andere decentrale energieproductie en bij bestaande eigenaars van zonnepanelen betaalt de distributienetbeheerder de digitale meter. Energieregulator VREG becijferde dat de digitale energiemeter een gemiddeld gezin jaarlijks 16,36 euro méér zal kosten voor elektriciteit en 11,59 euro méér voor aardgas, bij een uitrol over twintig jaar. Een dalend energieverbruik door een hoger bewustzijn van ons eigen verbruikspatroon zou dat dan weer moeten compenseren. De VREG lanceerde nu al een simulator waarmee eigenaars van zonnepanelen de impact op hun factuur kunnen berekenen.

TIP: In afwachting van de ‘slimme’ digitale meter doet u er goed aan om zelf te zoeken naar het voordeligste energietarief. Vergelijk hier de tarieven van gas- en elektriciteitsleveranciers.

Andere wijzigingen op vlak van energie:

* Een nieuwe premie voor de installatie van een warmtepompboiler voor de productie van sanitair warm water.

* De premie voor dakisolatie is gedaald van 6 naar 4 euro per vierkante meter voor wie werkt met een aannemer en van 3 naar 2 euro per vierkante meter voor wie zelf de handen uit de mouwen steekt.

* De premie voor een zonneboiler kan u voortaan om de 15 jaar krijgen, de premie voor een warmtepomp om de 10 jaar.

Volgende investeringen stelt u beter niet lang uit:

* Beglazing: De premie daalt van 10 euro per vierkante meter tot 8 euro voor eindfacturen vanaf 1 januari 2020.

* De nieuwe premie van 400 euro voor een warmtepompboiler daalt voor eindfacturen vanaf 1 januari 2020 tot 300 euro. Voor eindfacturen vanaf 1 januari 2021 daalt de premie tot 200 euro. De premie verdwijnt na 31 december 2023.

TIP: Zoek hier de voordeligste energietarief voor jouw woning.

Lees ook:

Groepsaankoop goedkoper? Door zelf te vergelijken bespaart u al snel 100 euro meer

100% groene stroom product, wat houdt dat in?

Welke zaken zijn belangrijk in het kiezen van een energieleverancier?

Bron: mijnenergie.be